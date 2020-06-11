Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года
Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2004, N 30, ст. 3091; 2009, N 52, ст. 6453; 2010, N 19, ст. 2289; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 31, ст. 4330) следующие изменения:
1) в абзаце первом статьи 295 слова "судебного пристава, судебного исполнителя," заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации,";
2) в абзаце первом части второй статьи 296 слова "судебного пристава, судебного исполнителя," заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации,";
3) в статье 2981:
а) в наименовании слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации";
б) в абзаце первом части второй слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации";
4) в абзаце первом части первой статьи 311 слова "судебного пристава, судебного исполнителя," заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации,".
Президент Российской Федерации В. Путин