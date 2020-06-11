Устроиться на новую работу оказалось непросто для 57% пенсионеров

С теми или иными сложностями при трудоустройстве столкнулись 57% пенсионеров, которые захотели поработать после 65 лет, для многих проблемой оказалось найти себе работу по специальности. Такие результаты показало масштабное исследование рекрутингового сервиса Headhunter.

Аналитики опросили более 11 тысяч человек всех возрастов и профессий из разных регионов страны и выяснили удивительные факты. Как ни странно, попав в штат компании, возрастные сотрудники чувствуют себя гораздо более уверенно, чем их более молодые коллеги. В цифрах это выглядит так: если люди в возрасте до 44 лет оценивают свои перспективы в 6,8 балла по десятибалльной шкале, предпенсионеры - в 6,6 балла, то работники старше 65 лет - в 8,1 балла. Исследователи объясняют это более ответственным подходом к работе и ценным багажом знаний, которыми располагают сотрудники с жизненным и профессиональным опытом.

Кстати, среди пенсионеров, которые продолжают трудиться, больше половины - 58% - устроились на новую работу уже достигнув пенсионного возраста.

"Причины высокого показателя уверенности возрастных сотрудников на работе вполне очевидны: они обладают многолетним профессиональным опытом, большим числом реализованных проектов и задач, развитыми навыками коммуникаций в трудовом коллективе и устоявшимися отношениями с начальством, - объясняет руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Немаловажную роль играет и их опыт работы в смешанных по возрасту командах, в том время как молодые специалисты в большинстве случаев привыкли общаться с ровесниками во время учебы или стажировок".

Примечательно, что большинство продолжающих трудиться пенсионеров отказываются уходить на покой не только по материальным причинам. Для 27% из них важно чувствовать себя уверенно и независимо, именно самостоятельный заработок дает им такую возможность. Еще 22% уверяют, что оставаться дома им не позволяет любовь к своей профессии. И только 18% указали на острую потребность в деньгах.

И еще один парадокс. Именно возраст, как главный фактор, мешающий найти новую работу, указали 68% опрошенных предпенсионеров и 66% пенсионеров. Но если удалось убедить кадровиков и будущих начальников в собственной профпригодности, то потом никаких связанных с возрастом проблем не возникло у 86% работников старше 65 лет. У 6% работающих пенсионеров бывают некоторые сложности с использованием современных технологий. В остальном же главная проблема - социальная оторванность от более молодого коллектива, не с кем поговорить "за жизнь". Еще 2% пожаловались, что им не дают продвинуться по карьерной лестнице, отдают предпочтение более молодым.

"Главная причина поиска новой работы после выхода на пенсию - фактор здоровья, - продолжает Мария Игнатова. - Ищут работу ближе к дому, с более гибким графиком, с меньшей степенью ответственности, рисков и физической нагрузки. Конечно, более мягкие условия труда сопровождаются потерей части зарплаты, но все же вознаграждение за труд в большинстве случаев превышает размер пенсии".

Кстати, в Минтруда напомнили, что дискриминация, в том числе по возрасту, при трудоустройстве недопустима. Исключения могут быть только в отдельных случаях, когда физическое состояние кандидата должно отвечать установленным законом нормам. Например, если речь идет о пилотах гражданской авиации. Во всех остальных случаях предпочтение необходимо делать по профессиональным качествам соискателя, а не по его паспортным данным.