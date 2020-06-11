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11.06.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Устроиться на новую работу оказалось непросто для 57% пенсионеров

Текст: Алексей Дуэль
С теми или иными сложностями при трудоустройстве столкнулись 57% пенсионеров, которые захотели поработать после 65 лет, для многих проблемой оказалось найти себе работу по специальности. Такие результаты показало масштабное исследование рекрутингового сервиса Headhunter.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Аналитики опросили более 11 тысяч человек всех возрастов и профессий из разных регионов страны и выяснили удивительные факты. Как ни странно, попав в штат компании, возрастные сотрудники чувствуют себя гораздо более уверенно, чем их более молодые коллеги. В цифрах это выглядит так: если люди в возрасте до 44 лет оценивают свои перспективы в 6,8 балла по десятибалльной шкале, предпенсионеры - в 6,6 балла, то работники старше 65 лет - в 8,1 балла. Исследователи объясняют это более ответственным подходом к работе и ценным багажом знаний, которыми располагают сотрудники с жизненным и профессиональным опытом.

Кстати, среди пенсионеров, которые продолжают трудиться, больше половины - 58% - устроились на новую работу уже достигнув пенсионного возраста.

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"Причины высокого показателя уверенности возрастных сотрудников на работе вполне очевидны: они обладают многолетним профессиональным опытом, большим числом реализованных проектов и задач, развитыми навыками коммуникаций в трудовом коллективе и устоявшимися отношениями с начальством, - объясняет руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Немаловажную роль играет и их опыт работы в смешанных по возрасту командах, в том время как молодые специалисты в большинстве случаев привыкли общаться с ровесниками во время учебы или стажировок".

Примечательно, что большинство продолжающих трудиться пенсионеров отказываются уходить на покой не только по материальным причинам. Для 27% из них важно чувствовать себя уверенно и независимо, именно самостоятельный заработок дает им такую возможность. Еще 22% уверяют, что оставаться дома им не позволяет любовь к своей профессии. И только 18% указали на острую потребность в деньгах.

И еще один парадокс. Именно возраст, как главный фактор, мешающий найти новую работу, указали 68% опрошенных предпенсионеров и 66% пенсионеров. Но если удалось убедить кадровиков и будущих начальников в собственной профпригодности, то потом никаких связанных с возрастом проблем не возникло у 86% работников старше 65 лет. У 6% работающих пенсионеров бывают некоторые сложности с использованием современных технологий. В остальном же главная проблема - социальная оторванность от более молодого коллектива, не с кем поговорить "за жизнь". Еще 2% пожаловались, что им не дают продвинуться по карьерной лестнице, отдают предпочтение более молодым.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Главная причина поиска новой работы после выхода на пенсию - фактор здоровья, - продолжает Мария Игнатова. - Ищут работу ближе к дому, с более гибким графиком, с меньшей степенью ответственности, рисков и физической нагрузки. Конечно, более мягкие условия труда сопровождаются потерей части зарплаты, но все же вознаграждение за труд в большинстве случаев превышает размер пенсии".

Кстати, в Минтруда напомнили, что дискриминация, в том числе по возрасту, при трудоустройстве недопустима. Исключения могут быть только в отдельных случаях, когда физическое состояние кандидата должно отвечать установленным законом нормам. Например, если речь идет о пилотах гражданской авиации. Во всех остальных случаях предпочтение необходимо делать по профессиональным качествам соискателя, а не по его паспортным данным.

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