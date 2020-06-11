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Рубрика: В мире

В дюжине городов США полиции запретили использовать удушающие приемы

Сиэтл. Фото: REUTERS/Lindsey Wasson Сиэтл. Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Сиэтл. Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

В США власти как минимум 12 городов и муниципалитетов приняли решение о запрещении для полиции использования удушающих приемов при задержании правонарушителя. К такому решению их подтолкнула реакция общественности на смерть афроамериканца Джорджа Флойда.

Фото: REUTERS
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В частности, от использования этого жесткого приема отказались уже в Финиксе, Лос-Анджелесе, Сакраменто, Сан-Диего, Майами, Чикаго, Вашингтоне, Миннеаполисе, Нью-Йорке, Денвере, Хьюстоне, а также округе Броуард (штат Флорида)​​​, передает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала CNN. Примечательно, что эту инициативу поддержали во Франции: тамошних полицейских перестали обучать этому приему.

Напомним, что в конце мая в Миннеаполисе четверо полицейских применили чрезмерные усилия при задержании Флойда. Один из них даже надавил задержанному коленом на шею, несмотря на то, что тот жаловался на невозможность дышать.

Флойд после этого скончался, а задерживавшие его правоохранители сами оказались в роли обвиняемых. Одному из них вменяют убийство, остальным - пособничество.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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