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11.06.2020 17:10
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили идею ужесточения санкций США против РФ

Текст: Татьяна Замахина

Предложенные республиканцами Палаты представителей Конгресса США жесткие санкции в отношении России рассчитаны на внутриполитический эффект. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также рассказал, как реализация этой инициативы может сказаться на России и ее отношениях с США.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Накануне группа республиканцев предложила ввести против России, Ирана и Китая жесткие санкции. Это могут быть ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов и суверенного долга, а также признание РФ "государством - спонсором терроризма".

Идея "больше рассчитана на внутриполитический эффект", отметил Слуцкий.

- Но если она будет реализована на практике, то приведет лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений, - заявил он. - Хотя их кривая и так уже стремительно уходит в отрицательную плоскость.

При этом он выразил уверенность в том, что никакие новые санкции не смогут привести к изоляции России.

- В мечтательной изоляции от здравого смысла сейчас, наоборот, продолжают пребывать американские политики, все так же полагая, что они являются частью исключительной нации, - отметил парламентарий. Он добавил, что "санкционная дубина" рано или поздно обернется бумерангом против самого Вашингтона.

У политика создалось впечатление, что доклад с рекомендациями о санкциях был написан людьми, весьма далекими от реальности. Он выделил предложения о признании России спонсором терроризма. "Москва на всех фронтах борется с терроризмом, в отличие от США, которые продолжают заигрывания с террористическими бандформированиями в Сирии, называя их умеренной оппозицией", - напомнил глава думского комитета.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции

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