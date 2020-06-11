В Италии продают дома стоимостью один евро

В итальянской коммуне Чинкуэфронди, которая находится в регионе Калабрия, выставили на продажу дома стоимостью один евро, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CNN Travel.

По словам мэра коммуны, символический ценник на жилье установлен в рамках специальной программы, которая направлена на решение проблемы отъезда молодого населения в крупные города.

Согласно условиям, покупателю необходимо отремонтировать дома в течение трех лет и заплатить сбор в размере 250 евро, в противном случае ему грозит штраф в 20 тысяч евро.