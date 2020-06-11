В Киргизии работают над новым учебником русского языка

В Киргизии готовится к выпуску новый учебник по русскому языку. Он предназначен для седьмого класса с русскоязычным обучением и поступит в школы к новому учебному году, сообщает сайт Россотрудничества.

Как пишут в редакцию русисты-лауреаты Международного Пушкинского конкурса "РГ" из разных стран мира, проблема нехватки качественных пособий по русскому языку за рубежом стоит очень остро.

Русский язык в Киргизии является официальным языком. Но несмотря на это, рассказывает лауреат Пушкинского конкурса 2001 и 2020 годов Ольга Лепеева из Нарына, часы на его изучение, а также на изучение русской литературы сокращаются. Поэтому так важно получить в школы новые книги с современной методикой изучения языка. В частности, в учебнике и тетрадях, которые к нему прилагаются, сделан акцент на то, как русский употребляется в разговорной речи. А работать с пособием можно в удобных для современных учеников режимах: онлайн и офлайн. Удобно и то, что к основному материалу прилагаются возможные сценарии занятий.

Авторами нового учебника стали доцент кафедры русского языка Киргизско-Российского Славянского университета Людмила Бреусенко и педагог вуза Татьяна Матохина.

Справка "РГ"

Лауреатами Пушкинского конкурса-2020 стали русисты из Киргизии Сыргак Автандилов, Динара Кийизбаева и Антон Чугуев.