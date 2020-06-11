В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США

В Кремле сожалеют в связи с планами республиканцев из Палаты представителей Конгресса по новым жестким санкциям в отношении России и рассчитывают, что они так и останутся на уровне заявлений.

"Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - И, конечно, можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать общей американской политике". "Это, конечно, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений", - констатировал он.

"Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что Россия и двусторонние отношения с нашей страной для американских политиков становятся сакральной жертвой, которую нужно принести, чтобы добиться успеха в электоральных делах.