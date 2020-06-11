В Кремле объявили планы Путина на День России

В День России президент лично наградит Героев Труда и примет участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе.

"Завтра президент вручит золотые медали "Герой труда Российской Федерации" и также примет участие в церемонии подъема государственного флага РФ на Поклонной горе", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Торжественного приема в этом году не будет, также Владимир Путин не собирается посетить вечерний концерт на Красной площади.

В Кремле уточнили, что все участники мероприятий с президентом проходят тестирование на коронавирус.