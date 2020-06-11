В МИД допустили выкуп памятника Коневу у властей Праги

Дипломат напомнил, что чехи нарушили двусторонний договор 1993 года, который предусматривает уход за воинскими захоронениями и монументами на территории республики. Намерение главы района Прага-6 отправить снесенный памятник Коневу в хранилище некого музея, который еще даже не создан, Россия считает "глумлением над памятью об освободителях" чешской столицы.

На Смоленской площади настаивают, что мемориальные объекты сохраняют свой замысел и значение в привязке к конкретным историческим местам. При этом "не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации". "Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры", - заключил Владимир Титов.

Напомним, что ситуация с монументом заметно осложнила российско-чешские отношения. Инициатива снести памятник советскому военачальнику, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу от нацистов (при этом всеми историками признана личная заслуга Иван Конева в сохранении уникальной архитектуры города во время наступательной операции 6 - 11 мая 1945 года), принадлежала старосте Ондржею Коларжу. Впоследствии президент Чехии Милош Земан осудил это решение, которое, впрочем, осталось в силе. Ранее монумент, открытый 9 мая 1945 года, не раз подвергался осквернениям со стороны вандалов. А два года назад власти города поместили рядом с ним "разъяснительную табличку" о роли маршала в подготовке почвы к введению войск в Чехословакию в 1968 году, которую в России оспаривают.