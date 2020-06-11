V-оптимисты помогут рублю укрепляться в ближайшее время

Биржи Америки, Европы, Азии и составляющая конкуренцию доллару мультивалютная корзина испытали на неделе лишь легкую турбулентность в ходе восстановительного набора высоты.

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, оценил тесную связь рубля с мировыми фондовыми рынками и возможности популярных инвестиционных активов:

- Мировые торговые площадки, - по мнению эксперта, -приближаются все плотнее к докризисным пикам. Известные всем компании Apple и Amazon успели обновить за эти дни собственные исторические рекорды по рыночной стоимости активов. Очень близки к аналогичному результату акции Facebook, Netflix и Tesla.

Эти признаки V-образной экономической динамики (быстрое восстановление после падения) в крупнейших регионах мира подогревают активные инвестиции, снижают роль доллара как убежища. И позволяют иностранным фондам часть капиталов направить на развивающиеся рынки. Именно это косвенно и помогает удерживаться крепким российскому рублю.

Мощное преобладание на рынках так называемых V-оптимистов спровоцировала решимость президента США, а вслед за ним и европейских лидеров, не возвращаться больше к жестким карантинным мерам.

Динамика западных индексов останется ключевым фактором, влияющим на рубль в ближайшее время. И если их ничто не выбьет из седла, то пара доллар/рубль могла бы завершить торги перед длинными выходными в диапазоне от 68,5 до 69,5. А активно прибавляющая сейчас на форекс единая европейская валюта вряд ли успеет подняться в цене выше 80 рублей.

Что может приумножить сбережения?

Петр Пушкарев: Надежные гиганты. Бумаги глобальных корпораций, с их отлаженными бизнес-моделями для монетизации все новых порций прибыли на разных континентах выступают сейчас в качестве инструментов, способных заменить традиционные денежные накопления.

В отличие от доллара и евро, они не обесцениваются работой американских и европейских "печатных станков", когда за время пандемии в свет вышли триллионы пока не обеспеченных новой товарной массой виртуальных дензнаков.

Акции компаний благополучно пережили временное закрытие производств и падение доходов своих постоянных клиентов. Особенно это относится к технологичным цифровым проектам, которые не слишком крепко привязаны к "земле". И их активы с каждым годом можно обменять на все большее количество обычных денег.

Инвестиции через Санкт-Петербургскую биржу в бумаги из обоймы Nasdaq предсказуемо оказались самыми непотопляемыми и прибыльными. Индекс Nasdaq на днях обновил, наконец, знаковую отметку в 10,000 пунктов, что говорит также о надежности вложений.

Менять или не менять?

Петр Пушкарев: Конвертация рублей в доллары или другие валюты сейчас является спорно прибыльным шагом. Цыплят по осени считают.

И при таких быстрых темпах восстановления мировой экономики сложно судить, сколько будут стоить к концу года что нефть, что рубль. А чистая выгода от сбережений в валюте может как вырасти, так и полностью сойти на нет: смотря, когда и по какой цене была приобретена валюта.

Метр топчется на месте

Петр Пушкарев: Недвижимость - это кот в мешке. Спроса стало меньше, так как денег за время вынужденного карантина у народа в массе явно не прибавилось. Так что рост цен на жилье вряд ли возможен даже за счет льготных ипотечных программ: семьям накоплений порой не хватает и на первоначальный взнос. Так что вряд ли получится заработать на покупке недвижимости в краткосрочной перспективе.