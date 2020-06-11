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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бизнес-упрямство

Как работали магазины Владивостока в период ограничений и после их отмены
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 127(8181)
Более 1,2 тысячи предприятий торговли непродовольственными товарами возобновили работу в Приморье в рамках первого этапа снятия ограничительных коронавирусных мер. Так доложили губернатору на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Не хочется расстраивать чиновников, но опыт горожанина-покупателя говорит о том, что не слишком-то магазины, по крайней мере во Владивостоке, соблюдали режим тишины. Точнее, они были прочно закрыты первые две недели апреля. Потом же в ситуации безденежья многие бизнесмены стали работать - тихо, на свой страх и риск, в надежде на авось.

Фото: iStock
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Именно в период ограничительных мер на работу предприятий торговли мне удалось купить в них кроссовки, жакет, косметику - весна все-таки, три раза по букету цветов в крошечных ларьках - в мае оказалось много именинников среди друзей. Уже молчу про приобретение ноутбука. Старый подвел в самый разгар запретов из-за COVID-19. Так что я просто пошла в ближайший к дому магазин, молясь, чтобы был открыт. Он и был открыт. Зал огромный, несколько продавцов в масках, покупатели тоже.

В обувном я была одна. Запертую на ключ дверь продавщица, увидев покупателя сквозь стекло, открыла специально для меня. Конечно, мы обе были в масках.

- Мы выдаем заказы, оформленные по интернету. Но нет никого, можете пройти, - объяснила она.

И я, как говорится, удачно зашла.

Есть во Владивостоке надземный пешеходный переход, в котором расположены магазинчики и отделение Сбербанка. Открылось это отделение - и многие предприниматели в конце апреля потихоньку открыли и свои бутики. Не знаю, проверяли административные комиссии этот торговый центр или нет. Но я в нем была не единственным посетителем.

По моим наблюдениям, этой весной, тяжелой для торгового бизнеса, повезло тем, кто работает в киосках или на рынках в крошечных ларьках. Одежду, обувь, хозяйственные мелочи, посуду можно было купить в этих павильончиках. Бизнесмены, арендовавшие помещения в торговых центрах, по-моему, кусали локти: все на виду, бутик так просто не откроешь. Вот и цветы я покупала в ларьках площадью в два лифта, в то время как стационарный большой павильон "Цветы" рядом был закрыт с объяснением на дверях: из-за коронавируса.

Владельцы бутиков, кстати, подтверждают, что накануне возобновления работы магазины посещали члены административной комиссии. Они проверяли условия труда, наличие в свободном доступе антисептиков для покупателей, предупреждали о необходимости нанести разметку на полу для соблюдения полутораметровой дистанции, и о том, что не должно быть более одного посетителя на четыре квадратных метра. И я свидетель: перед мной закрыли отдел, извиняясь и объясняя, что опасно, покупателей много, сейчас пара человек выйдет, и двери вновь откроют.

И, к слову, на отсутствие клиентов никто не жалуется.

Прямая речь

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Люди очень устали. Очевидны и негативные последствия эпидемиологических ограничений: кризис коснулся более чем 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет из-за коронавируса недосчитается 21 миллиарда рублей.

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