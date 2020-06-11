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11.06.2020 13:01
Рубрика: В мире

В Словакии полиция застрелила неизвестного, открывшего огонь в школе

Текст: Екатерина Забродина

На севере Словакии произошла стрельба в школе, полиция ликвидировала предполагаемого преступника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию республики.

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Однако никаких подробностей происшествия пока нет. Не называется даже город, где произошло ЧП. Известно лишь, что некий мужчина напал на школьных педагогов, от его рук погиб как минимум один человек. Среди детей жертв нет.

Полицейские быстро пришли на помощь школьной охране, в результате стрелок был убит. Работал ли он в том же учебном заведении или пришел со стороны, также неизвестно. "Ситуация находится под контролем", - сообщается на странице словацких правоохранителей в Facebook.

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