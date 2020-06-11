В Совфеде поддержали предложение включить ЖКХ в число пострадавших отраслей

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает включить сферу ЖКХ в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. С такой инициативой выступил Минстрой России.

"Необходимо рассмотреть предложение о включении отрасли жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - приводит РИА Новости выдержку из письма сенатора на имя помощника президента Максима Орешкина.

Кутепов обращает внимание на то, что предприятия ЖКХ не относятся к числу малых и средних и не получают поддержку от государства.

Кроме того, граждане в связи с коронавирусом получили отсрочку по уплате коммунальных услуг, что негативно скажется на выручке предприятий отрасли. По данным парламентария, с 10 марта - 1 июня падение собираемости платежей в сфере ЖКХ составило от 10 до 30%, в ряде городов до 60%. Параллельно увеличивается задолженность бюджетных организаций перед поставщиками воды и тепла.

Кутепов предлагает предоставить рассрочку предприятиям ЖКХ по уплате налогов, до 31 декабря 2020 года, исключить арест счетов за несвоевременную уплату до конца года, не отключать электричество на всех объектах ЖКХ.

Для тех предприятий, которые взяли инвестиционные кредиты, сенатор предлагает снизить ставку по налогу на прибыль на время действия режима ЧС или повышенной готовности, а также ввести каникулы по кредитным договорам.