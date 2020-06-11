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11.06.2020 11:30
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Все больше граждан видят поводы для гордости Россией

Текст: Ксения Воронцова

Все больше россиян видят поводы для гордости своей страной, об их отсутствии в последние 10-15 лет говорят сегодня только 9%, а в 2013 - 42%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ о значении патриотизма, приуроченный к Дню России.

Среди событий последних десятилетий наибольшую гордость у соотечественников вызывают присоединение Крыма и проведение Олимпиады, развитие армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства, внешняя политика и помощь Сирии и Чемпионат мира по футболу.

Фото: Сергей Савостьянов
Социологи спросили россиян, что значит быть патриотом

По данным всероссийского опроса, 89% считают себя патриотами своей страны. Примечательно, что на протяжении двадцати лет это значение не опускается ниже 80%. Лишь 8% не причисляют себя к этому рангу, еще 3% затруднились с ответом.

Само понятие наши граждане интерпретируют по-разному: 47% считает, что патриот - это тот, кто любит свою страну. Кстати несколькими годами ранее такого мнения придерживалось гораздо больше респондентов (в 2014 - 72%, в 2018 - 59%). Также патриотами россияне называют тех, кто работает и действует во благо государства, стремится к изменению положения дел в стране для достойного будущего, защищает свою родину от любых нападок и обвинений.

Из достижений нашей страны респонденты также отмечают присоединение Крыма, развитие армии, спортивные победы, прошедшую в Сочи Олимпиаду, развитие с/х промышленности и космической сферы. Семь лет назад - в 2013 году - к успехам государства чаще относили достижения в науке, победы спортсменов и подъем уровня жизни.

Кроме того, респонденты назвали тех, кем наше государство может гордиться. На первом месте в этом списке оказался президент Владимир Путин, далее - глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Опрошенные также отмечали спортсменов, медработников, ветеранов и героев войны, тружеников тыла, ученых и деятелей науки.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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