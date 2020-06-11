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11.06.2020 13:37
Рубрика: Происшествия

Верховный суд не признал пандемию форс-мажором

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд не разрешил разрывать договора под предлогом пандемии. Пленум Верховного суда России в ходе работы над разъяснениями о прекращении обязательств, пересмотрел свои позиции по поводу того, является ли пандемия поводом разрывать контракты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сказано в утвержденном сегодня постановлении, сторона договора не может отказаться от него со ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы, если исполнение обязательств остается возможным после устранения форс-мажора. Дословная цитата: "наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательств по контракту, если исполнение остается возможным после того, как они отпали".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В предварительной редакции формулировки были другие. Предлагалось позволить любой из сторон договора отказаться от контракта, если орган госвласти или местного самоуправления принял даже временные решения, мешающие исполнению контракта, а контрагенты утратили интерес к нему, в частности, по причине невозможности избежать существенной просрочки. Проще говоря, ограничительные меры автоматически становились поводом разорвать договор без последствий.

Как передает Интерфакс, на этапе обсуждения проекта судья Верховного суда Сергей Асташов обращал внимание на необходимость скорректировать это разъяснение. Он высказывал мнение, что право на отказ от договора вследствие утраты интереса к обязательству, просроченному из-за обстоятельств временного характера, принадлежит не любой стороне, а только кредитору.

Адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло пояснил "РГ", что Верховный суд России отдал вопрос, считать пандемию форс-мажором или нет, на усмотрение судов, которые в каждом конкретном случае должны разбираться особо. "Чистого форс-мажора нет", подчеркнул адвокат.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Он согласен с тем, что с формальной точки зрения введенные ограничения не являются классическим форс-мажором. "В реальности это, конечно же, форс-мажор", - говорит Алексей Сикайло. При этом, он поясняет, что Верховный суд занимает взвешенную позицию. "Очень важно, что Верховный суд дал именно такую установку нижестоящим инстанциям: не отмахиваться, но разбираться", - заявил адвокат.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что документ Верховного суда детально разъясняет правовые механизмы, которыми могут воспользоваться должники, чтобы урегулировать свои отношения с кредитором.

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