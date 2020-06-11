Верховный суд разрешил гражданам не платить налоги с прощеных долгов

Сегодня пленум Верховного суда России утвердил постановление, которое по сути освобождает от налогов прощеные долги. В целом проект разъясняет правила прекращения обязательств.

"Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника", - сказано в документе. С юридической точки зрения это принципиальный вопрос. Ведь, если должнику не приходится что-то возвращать, теоретически это могло быть признано его доходом. Сначала брал деньги в долг, но, как только стало ясно, что их можно не возвращать, они как бы автоматически превращались в подарок. А значит, по закону гражданин должен заплатить с них налог. Верховный суд не согласился с такой логикой.

Также адвокат Вячеслав Голенев заметил, что некоторыми судами в качестве прощения долга квалифицировались скидки, предоставляемые корпорациями гражданам. "Это влекло за собой необходимость обложения сумм скидок, которые предоставляли корпорации при продаже товаров, работ, услуг физических лицам, налогом на доходы физических лиц в качестве материальной выгоды, то есть доходов в натуральной форме, физического лица, - говорит он. - Однако скидка влечет за собой установление новой цены продажи, а кредитор-корпорация защищает свой экономический интерес в привлечении большего количества потребителей и поддержании высокого спроса на товар или услугу".

Позицию пленума в отношениях между юридическими лицами он назвал прорывной.

"В отношениях между юридическими лицами позиция имеет прорывной характер, - говорит адвокат. - В банкротных процедурах снижается шанс на квалификацию прощения долга как дарения, а значит, ниже шанс на оспаривание и аннулирование сделки. С налоговой точки зрения, позиция может повлиять на пересмотр "повальной" практики налоговых органов рассматривать прощение долга как дарение и облагать сумму "уменьшения" долга, то есть ту сумму или часть суммы долга, которая прощена кредитором должнику налогом на прибыль организаций как внереализационный доход должника".

В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов назвал постановление очень интересным. "Подготовленное постановление включило в себя целый ряд позиций, ранее высказанных Верховным судом РФ, - подчеркнул он. - Что касается прощения долга, то надо учитывать, что эта тема связана с установленным запретом на дарение между юридическими лицами, а также на позицию Налогового кодекса РФ о получении дохода".

По его мнению, одной из задач данного проекта было прояснить возможность применения прощения долга без негативных последствий. "На практике возникали ситуации, когда банки могли отказать в снижении процентов по вкладам со ссылкой на то, что при таком снижении будет иметь место прощения части долга и будет иметь последствия налогового характера или будет недействительно в силу запрета дарения между юридическими лицами, - сказал советник ФПА. - В данном случае Верховный суд РФ четко указал, что уменьшение на будущее процентной ставки на сумму займа само по себе прощением долга не является".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что вопросы исполнения обязательств приобретают особую актуальность в нынешнее время: у многих возникли экономические трудности, и в судах ожидается рост споров, связанных именно с исполнением обязательств. "Сейчас, когда мы постепенно возвращаемся к прежней жизни, наступает время взаиморасчетов, - сказал он. - С другой стороны, эту тему можно назвать вечной, так как и в период экономического роста, и в период трудностей будут споры по соблюдению обязательств".

Как сказано в документе, отношения кредитора и должника по прощению долга квалифицируются судом как дарение только в том случае, если будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Уменьшение на будущее процентной ставки на сумму займа само по себе прощением долга не является.

"Обязательство может быть прекращено прощением долга как полностью, так и в части, в отношении как основного, так и дополнительных требований, - поясняет Владимир Груздев. - Отказ от иска или части исковых требований по спору об исполнении обязательства сам по себе не означает прощение долга и не влечет прекращения обязательства. Иными словами, если сегодня кредитор отзывает свой иск, это не означает, что с должника списываются долги".

Но если принято решение о прощении долга, это не означает, что должник что-то получил в дар, а значит, как пояснил Верховный суд, автоматических обязательств налогового характера не появляется. "В противном случае налоговые органы теоретически могли бы потребовать заплатить налоги, например, со списанных процентов, - говорит Владимир Груздев. - Пояснения Верховного суда России исключительно важны прежде всего для предпринимательского сообщества".