ВС РФ ужесточил требования к заключению под стражу предпринимателей

"По каждому поступившему ходатайству следователя, дознавателя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1-4 статьи 159, статьями 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, являющегося индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, следует проверять, приведены ли в постановлении о возбуждении ходатайства и содержатся ли в приложенных к постановлению материалах конкретные сведения, подтверждающие вывод о том, что инкриминируемое ему преступление совершено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности", - говорится в постановлении пленума.

Дело в том, что нередко правоохранители пытаются выдать за обычную уголовную аферу какие-то действия в рамках бизнеса. Например, предприниматель получил деньги, но не смог выполнить работу. Возможно, действительно возникли какие-то проблемы. Но, возможно, он изначально хотел обмануть партнеров. Следствие нередко пытается доказать, что был именно второй вариант. И хотя УПК запрещает арест по обвинениям в экономических преступлениях, правоохранители часто пытаются сделать вид, что речь об обычной уголовной афере.

Теперь, как указал Верховный суд, следствие в своем ходатайстве должно доказывать, что инкриминируемое преступление не связано непосредственно с экономической деятельностью обвиняемого. Не будет таких подтверждений, ходатайство надо отклонить.

Указание на корыстный мотив подозреваемого или обвиняемого или способ распоряжения похищенным имуществом, например, присвоил лично или использовал для целей предпринимательства, не может служить основанием для признания деяния совершенным вне предпринимательской деятельности.