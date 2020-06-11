Выдающийся пианист Денис Мацуев: Мечтаю о концертном сумасшествии

11 июня народному артисту России Денису Мацуеву исполняется 45 лет. Знаменитый пианист рассказал "СОЮЗу", чем занимается в изоляции, когда собирается в Беларусь с концертом и о своем участии в возведении Ржевского мемориала Советскому солдату.

Денис Леонидович, как вирус нарушил ваши планы?

Денис Мацуев: В общей сложности отменены 96 моих концертов. Для музыканта отсутствие живых концертов - это как жизнь без воздуха. В прошлом году я был дома всего 21 день - все время на гастролях.

Как намерены "выходить из пандемии"?

Денис Мацуев: Выступлениями: 2 июля у меня опенэйр в Зарядье, очень надеюсь на такой же в Сочи. Ну а фестиваль в Иркутске пройдет при любой погоде.

Я возил на озеро Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Фанни Ардан. За четыре часа до концерта "макал" в Байкал индийского дирижера Зубена Мету. На 14 октября перенесен юбилейный концерт, который должен был пройти в Кремле в июне.

Что для вас война и Победа?

Денис Мацуев: Я очень трепетно отношусь к Великой Отечественной войне. Мой дед был на фронте барабанщиком, воевал, вернулся с войны живым, но с контузией. Нет ни одной семьи ни в России, ни в Беларуси, которой бы не коснулась война. Я дал благотворительный концерт, средства от которого пошли на строительство монумента подо Ржевом. Исполнял шедевры - концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и симфонию № 5 Петра Ильича Чайковского вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Очень важно, что мемориал был создан на средства Союзного государства и пожертвования тысяч и тысяч людей в России и Беларуси. Я очень надеюсь, что мне удастся дать концерт у подножия этого грандиозного памятника.

Знаю, что вы частый и желанный гость в Беларуси.

Денис Мацуев: Пять последних лет я езжу в Беларусь регулярно. А впервые я посетил республику 10 лет назад. В Беларуси теплая и очень гостеприимная публика, у меня с ней сложились особые отношения. В апреле этого года я должен был дать концерт в огромном зале Дворца республики, но он перенесен на осень. Жду не дождусь, когда снова приеду в Беларусь.

У вас есть любимые блюда?

Денис Мацуев: Обычно на даче готовим плов в казане. В прошлом году со мной на гастролях в Нью-Йорке были родители. Номер в гостинице был с кухней, и они приготовили пельмени. Я был счастлив.

Какой сюрприз на ваш день рождения приготовила семья?

Денис Мацуев: Они (жена Катя Шипулина - балерина Большого театра, дочь Анна Денисовна. - Прим. авт.) не признаются. Но сто процентов отметим. Анна очень темпераментная, с большой фантазией. Возможность побыть с родными и дочкой Анной Денисовной - для меня ни с чем не сравнимое ощущение.

О чем мечтаете?

Денис Мацуев: О концертном сумасшествии.