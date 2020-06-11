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Вышел трейлер второго сезона фрик-шоу "Роковой патруль"

Новости
    11.06.2020, 12:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Второй сезон специфического сериала "Роковой патруль" (Doom Patrol), шоу про супергероев-неудачников, то и дело выглядящее как неприкрытое глумление над приключениями Фантастической четверки, получил трейлер. Ясно дающий понять: градус абсурда там по-прежнему в порядке.

Фото: instagram.com/datrinti
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В частности, в новом сезоне герои-уродцы, помимо сражений с персональными тараканами, будут искать Дороти - дочь доктора Колдера (его играет Тимоти Далтон), весьма опасное создание, способную вызвать апокалипсис и выпустит ад на Землю. Ведь исчадие умеет материализовывать своих воображаемых друзей.

Кстати, для тех, кто не видел первый сезон, трейлер услужливо представляет главных героев этой сюрреалистической вампуки - Киборга, гея-Роботмена, Эластичную девушку, Негативного человека и Сумасшедшую Джейн.

Смотрится всё просто замечательно. Включая рогатого медведя.

Премьера - 25 июня.

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