Вышел трейлер второго сезона фрик-шоу "Роковой патруль"

Второй сезон специфического сериала "Роковой патруль" (Doom Patrol), шоу про супергероев-неудачников, то и дело выглядящее как неприкрытое глумление над приключениями Фантастической четверки, получил трейлер. Ясно дающий понять: градус абсурда там по-прежнему в порядке.

В частности, в новом сезоне герои-уродцы, помимо сражений с персональными тараканами, будут искать Дороти - дочь доктора Колдера (его играет Тимоти Далтон), весьма опасное создание, способную вызвать апокалипсис и выпустит ад на Землю. Ведь исчадие умеет материализовывать своих воображаемых друзей.

Кстати, для тех, кто не видел первый сезон, трейлер услужливо представляет главных героев этой сюрреалистической вампуки - Киборга, гея-Роботмена, Эластичную девушку, Негативного человека и Сумасшедшую Джейн.

Смотрится всё просто замечательно. Включая рогатого медведя.

Премьера - 25 июня.