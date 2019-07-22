Сериал про бестолковых супергероев "Роковой патруль" продлили

Будущее сериала DC про команду проблемных супергероев "Роковой патруль" некоторе время после окончания первого сезона оставалось туманным. Но вот наконец прояснилось: на Comic-Con в Санди-Диего актриса Дайан Герреро и продюсер Джереми Карвер объявили, что второй сезон таки будет - в 2020 году. О чем сообщает нам Variety.

Центральные персонажи "Рокового патруля" - группа преимущественно бесполезных и унылых сверхлюдей, проживающих в особняке под присмотром ученого инвалида-колясочника Найлза Колдера. То есть как "Люди Икс", только хуже. Среди них - громоздкий и неповоротливый человек-робот, самопроизвольно растекающаяся в лужицу актриса, разделяющий телесную оболочку с каким-то энергетическим существом гей-пилот, а также девушка, в которой умещаются 64 личности, каждая - со своей суперспособностью и по-своему мерзким характером. Плюс - Киборг, единственный из них более-менее вменяемый и похожий на настоящего супергероя.

Главный злодей, Мистер Никто, сыгранный Аланом Тьюдиком, охарактеризовал большую часть первого сезона как "13 пустых бессмысленных серий про внутренний мир этих болванов". И был во многом прав. Хотя в нем частенько встречались и неожиданные, удивительные и прекрасные вещи: мыслящая улица нетрадиционной ориентации, стая хищных задниц, возомнивший себя богом таракан, охотник за бородами и так далее.

Напомним, другой сериал DC, на который возлагались большие надежды, "Болотная тварь", внезапно закрылся уже после первого эпизода по ряду причин - от творческих разногласий до катастрофической ошибки с бухгалтерией.

Оба сериала официально доступны для просмотра в России на сайте "КиноПоиск".