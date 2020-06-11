За сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса

За сутки в России подтверждено 8779 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 36,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 1436
- Московская область - 724
- Свердловская область - 312
- Санкт-Петербург - 303
- Нижегородская область - 303
- Иркутская область - 240
- Воронежская область - 239
- Ростовская область - 220
- Красноярский край - 190
- Ханты-Мансийский АО - 186
- Архангельская область - 145
- Пензенская область - 115
- Челябинская область - 115
- Саратовская область - 114
- Республика Тыва - 113
- Республика Коми - 111
- Самарская область - 111
- Волгоградская область - 108
- Смоленская область - 107
- Орловская область - 102
- Новосибирская область - 102
- Тульская область - 101
- Ивановская область - 99
- Республика Дагестан - 97
- Брянская область - 91
- Ульяновская область - 88
- Ставропольский край - 87
- Астраханская область - 85
- Тверская область - 83
- Карачаево-Черкесская Республика - 82
- Краснодарский край - 80
- Курская область - 79
- Кабардино-Балкарская Республика - 79
- Республика Башкортостан - 79
- Чувашская Республика - 77
- Ямало-Ненецкий АО - 77
- Белгородская область - 76
- Пермский край - 74
- Хабаровский край - 71
- Алтайский край - 69
- Республика Саха (Якутия) - 69
- Калужская область - 68
- Тамбовская область - 68
- Владимирская область - 64
- Республика Бурятия - 64
- Кировская область - 61
- Забайкальский край - 61
- Мурманская область - 60
- Липецкая область - 59
- Рязанская область - 59
- Ярославская область - 59
- Псковская область - 59
- Оренбургская область - 59
- Республика Мордовия - 58
- Приморский край - 57
- Республика Адыгея - 55
- Ленинградская область - 54
- Республика Татарстан - 54
- Костромская область - 51
- Камчатский край - 51
- Томская область - 50
- Омская область - 47
- Новгородская область - 44
- Республика Марий Эл - 43
- Калининградская область - 42
- Республика Хакасия - 38
- Амурская область - 38
- Магаданская область - 38
- Республика Северная Осетия - 37
- Республика Ингушетия - 36
- Тюменская область - 34
- Кемеровская область - 34
- Вологодская область - 30
- Чеченская Республика - 20
- Удмуртская Республика - 20
- Курганская область - 14
- Сахалинская область - 14
- Республика Калмыкия - 12
- Республика Карелия - 9
- Республика Алтай - 8
- Еврейская АО - 7
- Чукотский АО - 2
- Республика Крым - 1
- г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 502 436 случаев (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
За последние сутки умерли 174 человек:
- Белгородская область - 1
- Брянская область - 1
- Владимирская область - 4
- Воронежская область - 2
- Калужская область - 1
- Московская область - 22
- Рязанская область - 1
- Тульская область - 2
- Москва - 53
- Республика Коми - 1
- Архангельская область - 2
- Калининградская область - 1
- Санкт-Петербург - 38
- Республика Крым - 2
- Волгоградская область - 1
- Ростовская область - 5
- Республика Северная Осетия - Алания - 1
- Ставропольский край - 1
- Республика Мордовия - 2
- Пермский край - 2
- Кировская область - 1
- Нижегородская область - 2
- Самарская область - 3
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Алтайский край - 3
- Красноярский край - 6
- Новосибирская область - 2
- Омская область - 5
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Забайкальский край - 6
- Хабаровский край - 1
За весь период пандемии умерли 6532 человек
За последние сутки из стационаров выписано 8367 выздоровевших:
- Белгородская область - 270
- Брянская область - 99
- Владимирская область - 63
- Воронежская область - 42
- Ивановская область - 69
- Калужская область - 74
- Костромская область - 30
- Курская область - 94
- Липецкая область - 68
- Московская область - 768
- Орловская область - 18
- Рязанская область - 128
- Смоленская область - 41
- Тамбовская область - 76
- Тверская область - 78
- Тульская область - 174
- Ярославская область - 78
- Москва - 2236
- Республика Карелия - 15
- Республика Коми - 21
- Архангельская область - 41
- Ненецкий автономный округ - 6
- Вологодская область - 44
- Калининградская область - 28
- Ленинградская область - 94
- Мурманская область - 64
- Новгородская область - 9
- Псковская область - 11
- Санкт-Петербург - 343
- Республика Адыгея - 23
- Республика Калмыкия - 17
- Республика Крым - 12
- Краснодарский край - 54
- Астраханская область - 97
- Волгоградская область - 76
- Ростовская область - 152
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 26
- Республика Ингушетия - 27
- Кабардино-Балкарская Республика - 17
- Карачаево-Черкесская Республика - 10
- Республика Северная Осетия - Алания - 23
- Чеченская Республика - 46
- Ставропольский край - 89
- Республика Башкортостан - 101
- Республика Марий Эл - 44
- Республика Мордовия - 72
- Республика Татарстан - 21
- Удмуртская Республика - 14
- Республика Чувашия - 128
- Пермский край - 101
- Кировская область - 97
- Нижегородская область - 244
- Оренбургская область - 70
- Пензенская область - 77
- Самарская область - 81
- Саратовская область - 112
- Ульяновская область - 106
- Курганская область - 8
- Свердловская область - 148
- Тюменская область - 32
- Ханты-Мансийский АО - 91
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
- Челябинская область - 132
- Республика Алтай - 2
- Республика Тыва - 9
- Республика Хакасия - 20
- Алтайский край - 93
- Красноярский край - 98
- Иркутская область - 56
- Кемеровская область - 12
- Новосибирская область - 239
- Омская область - 130
- Томская область - 28
- Республика Бурятия - 29
- Республика Саха (Якутия) - 74
- Забайкальский край - 45
- Камчатский край - 28
- Амурская область - 29
- Магаданская область - 1
- Хабаровский край - 37
- Еврейская автономная область - 2
- Чукотский автономный округ - 1
За весь период пандемии выписано 261 150 выздоровевших