За сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса

Распределение по субъектам такое:

Москва - 1436 Московская область - 724 Свердловская область - 312 Санкт-Петербург - 303 Нижегородская область - 303 Иркутская область - 240 Воронежская область - 239 Ростовская область - 220 Красноярский край - 190 Ханты-Мансийский АО - 186 Архангельская область - 145 Пензенская область - 115 Челябинская область - 115 Саратовская область - 114 Республика Тыва - 113 Республика Коми - 111 Самарская область - 111 Волгоградская область - 108 Смоленская область - 107 Орловская область - 102 Новосибирская область - 102 Тульская область - 101 Ивановская область - 99 Республика Дагестан - 97 Брянская область - 91 Ульяновская область - 88 Ставропольский край - 87 Астраханская область - 85 Тверская область - 83 Карачаево-Черкесская Республика - 82 Краснодарский край - 80 Курская область - 79 Кабардино-Балкарская Республика - 79 Республика Башкортостан - 79 Чувашская Республика - 77 Ямало-Ненецкий АО - 77 Белгородская область - 76 Пермский край - 74 Хабаровский край - 71 Алтайский край - 69 Республика Саха (Якутия) - 69 Калужская область - 68 Тамбовская область - 68 Владимирская область - 64 Республика Бурятия - 64 Кировская область - 61 Забайкальский край - 61 Мурманская область - 60 Липецкая область - 59 Рязанская область - 59 Ярославская область - 59 Псковская область - 59 Оренбургская область - 59 Республика Мордовия - 58 Приморский край - 57 Республика Адыгея - 55 Ленинградская область - 54 Республика Татарстан - 54 Костромская область - 51 Камчатский край - 51 Томская область - 50 Омская область - 47 Новгородская область - 44 Республика Марий Эл - 43 Калининградская область - 42 Республика Хакасия - 38 Амурская область - 38 Магаданская область - 38 Республика Северная Осетия - 37 Республика Ингушетия - 36 Тюменская область - 34 Кемеровская область - 34 Вологодская область - 30 Чеченская Республика - 20 Удмуртская Республика - 20 Курганская область - 14 Сахалинская область - 14 Республика Калмыкия - 12 Республика Карелия - 9 Республика Алтай - 8 Еврейская АО - 7 Чукотский АО - 2 Республика Крым - 1 г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 502 436 случаев (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За последние сутки умерли 174 человек:

Белгородская область - 1 Брянская область - 1 Владимирская область - 4 Воронежская область - 2 Калужская область - 1 Московская область - 22 Рязанская область - 1 Тульская область - 2 Москва - 53 Республика Коми - 1 Архангельская область - 2 Калининградская область - 1 Санкт-Петербург - 38 Республика Крым - 2 Волгоградская область - 1 Ростовская область - 5 Республика Северная Осетия - Алания - 1 Ставропольский край - 1 Республика Мордовия - 2 Пермский край - 2 Кировская область - 1 Нижегородская область - 2 Самарская область - 3 Ханты-Мансийский АО - 1 Алтайский край - 3 Красноярский край - 6 Новосибирская область - 2 Омская область - 5 Республика Саха (Якутия) - 1 Забайкальский край - 6 Хабаровский край - 1

За весь период пандемии умерли 6532 человек

За последние сутки из стационаров выписано 8367 выздоровевших:

Белгородская область - 270 Брянская область - 99 Владимирская область - 63 Воронежская область - 42 Ивановская область - 69 Калужская область - 74 Костромская область - 30 Курская область - 94 Липецкая область - 68 Московская область - 768 Орловская область - 18 Рязанская область - 128 Смоленская область - 41 Тамбовская область - 76 Тверская область - 78 Тульская область - 174 Ярославская область - 78 Москва - 2236 Республика Карелия - 15 Республика Коми - 21 Архангельская область - 41 Ненецкий автономный округ - 6 Вологодская область - 44 Калининградская область - 28 Ленинградская область - 94 Мурманская область - 64 Новгородская область - 9 Псковская область - 11 Санкт-Петербург - 343 Республика Адыгея - 23 Республика Калмыкия - 17 Республика Крым - 12 Краснодарский край - 54 Астраханская область - 97 Волгоградская область - 76 Ростовская область - 152 Севастополь - 1 Республика Дагестан - 26 Республика Ингушетия - 27 Кабардино-Балкарская Республика - 17 Карачаево-Черкесская Республика - 10 Республика Северная Осетия - Алания - 23 Чеченская Республика - 46 Ставропольский край - 89 Республика Башкортостан - 101 Республика Марий Эл - 44 Республика Мордовия - 72 Республика Татарстан - 21 Удмуртская Республика - 14 Республика Чувашия - 128 Пермский край - 101 Кировская область - 97 Нижегородская область - 244 Оренбургская область - 70 Пензенская область - 77 Самарская область - 81 Саратовская область - 112 Ульяновская область - 106 Курганская область - 8 Свердловская область - 148 Тюменская область - 32 Ханты-Мансийский АО - 91 Ямало-Ненецкий автономный округ - 3 Челябинская область - 132 Республика Алтай - 2 Республика Тыва - 9 Республика Хакасия - 20 Алтайский край - 93 Красноярский край - 98 Иркутская область - 56 Кемеровская область - 12 Новосибирская область - 239 Омская область - 130 Томская область - 28 Республика Бурятия - 29 Республика Саха (Якутия) - 74 Забайкальский край - 45 Камчатский край - 28 Амурская область - 29 Магаданская область - 1 Хабаровский край - 37 Еврейская автономная область - 2 Чукотский автономный округ - 1

За весь период пандемии выписано 261 150 выздоровевших