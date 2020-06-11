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11.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8779 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 36,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва - 1436
  2. Московская область - 724
  3. Свердловская область - 312
  4. Санкт-Петербург - 303
  5. Нижегородская область - 303
  6. Иркутская область - 240
  7. Воронежская область - 239
  8. Ростовская область - 220
  9. Красноярский край - 190
  10. Ханты-Мансийский АО - 186
  11. Архангельская область - 145
  12. Пензенская область - 115
  13. Челябинская область - 115
  14. Саратовская область - 114
  15. Республика Тыва - 113
  16. Республика Коми - 111
  17. Самарская область - 111
  18. Волгоградская область - 108
  19. Смоленская область - 107
  20. Орловская область - 102
  21. Новосибирская область - 102
  22. Тульская область - 101
  23. Ивановская область - 99
  24. Республика Дагестан - 97
  25. Брянская область - 91
  26. Ульяновская область - 88
  27. Ставропольский край - 87
  28. Астраханская область - 85
  29. Тверская область - 83
  30. Карачаево-Черкесская Республика - 82
  31. Краснодарский край - 80
  32. Курская область - 79
  33. Кабардино-Балкарская Республика - 79
  34. Республика Башкортостан - 79
  35. Чувашская Республика - 77
  36. Ямало-Ненецкий АО - 77
  37. Белгородская область - 76
  38. Пермский край - 74
  39. Хабаровский край - 71
  40. Алтайский край - 69
  41. Республика Саха (Якутия) - 69
  42. Калужская область - 68
  43. Тамбовская область - 68
  44. Владимирская область - 64
  45. Республика Бурятия - 64
  46. Кировская область - 61
  47. Забайкальский край - 61
  48. Мурманская область - 60
  49. Липецкая область - 59
  50. Рязанская область - 59
  51. Ярославская область - 59
  52. Псковская область - 59
  53. Оренбургская область - 59
  54. Республика Мордовия - 58
  55. Приморский край - 57
  56. Республика Адыгея - 55
  57. Ленинградская область - 54
  58. Республика Татарстан - 54
  59. Костромская область - 51
  60. Камчатский край - 51
  61. Томская область - 50
  62. Омская область - 47
  63. Новгородская область - 44
  64. Республика Марий Эл - 43
  65. Калининградская область - 42
  66. Республика Хакасия - 38
  67. Амурская область - 38
  68. Магаданская область - 38
  69. Республика Северная Осетия - 37
  70. Республика Ингушетия - 36
  71. Тюменская область - 34
  72. Кемеровская область - 34
  73. Вологодская область - 30
  74. Чеченская Республика - 20
  75. Удмуртская Республика - 20
  76. Курганская область - 14
  77. Сахалинская область - 14
  78. Республика Калмыкия - 12
  79. Республика Карелия - 9
  80. Республика Алтай - 8
  81. Еврейская АО - 7
  82. Чукотский АО - 2
  83. Республика Крым - 1
  84. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 502 436 случаев (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За последние сутки умерли 174 человек:

  1. Белгородская область - 1
  2. Брянская область - 1
  3. Владимирская область - 4
  4. Воронежская область - 2
  5. Калужская область - 1
  6. Московская область - 22
  7. Рязанская область - 1
  8. Тульская область - 2
  9. Москва - 53
  10. Республика Коми - 1
  11. Архангельская область - 2
  12. Калининградская область - 1
  13. Санкт-Петербург - 38
  14. Республика Крым - 2
  15. Волгоградская область - 1
  16. Ростовская область - 5
  17. Республика Северная Осетия - Алания - 1
  18. Ставропольский край - 1
  19. Республика Мордовия - 2
  20. Пермский край - 2
  21. Кировская область - 1
  22. Нижегородская область - 2
  23. Самарская область - 3
  24. Ханты-Мансийский АО - 1
  25. Алтайский край - 3
  26. Красноярский край - 6
  27. Новосибирская область - 2
  28. Омская область - 5
  29. Республика Саха (Якутия) - 1
  30. Забайкальский край - 6
  31. Хабаровский край - 1
За весь период пандемии умерли 6532 человек

За последние сутки из стационаров выписано 8367 выздоровевших:

  1. Белгородская область - 270
  2. Брянская область - 99
  3. Владимирская область - 63
  4. Воронежская область - 42
  5. Ивановская область - 69
  6. Калужская область - 74
  7. Костромская область - 30
  8. Курская область - 94
  9. Липецкая область - 68
  10. Московская область - 768
  11. Орловская область - 18
  12. Рязанская область - 128
  13. Смоленская область - 41
  14. Тамбовская область - 76
  15. Тверская область - 78
  16. Тульская область - 174
  17. Ярославская область - 78
  18. Москва - 2236
  19. Республика Карелия - 15
  20. Республика Коми - 21
  21. Архангельская область - 41
  22. Ненецкий автономный округ - 6
  23. Вологодская область - 44
  24. Калининградская область - 28
  25. Ленинградская область - 94
  26. Мурманская область - 64
  27. Новгородская область - 9
  28. Псковская область - 11
  29. Санкт-Петербург - 343
  30. Республика Адыгея - 23
  31. Республика Калмыкия - 17
  32. Республика Крым - 12
  33. Краснодарский край - 54
  34. Астраханская область - 97
  35. Волгоградская область - 76
  36. Ростовская область - 152
  37. Севастополь - 1
  38. Республика Дагестан - 26
  39. Республика Ингушетия - 27
  40. Кабардино-Балкарская Республика - 17
  41. Карачаево-Черкесская Республика - 10
  42. Республика Северная Осетия - Алания - 23
  43. Чеченская Республика - 46
  44. Ставропольский край - 89
  45. Республика Башкортостан - 101
  46. Республика Марий Эл - 44
  47. Республика Мордовия - 72
  48. Республика Татарстан - 21
  49. Удмуртская Республика - 14
  50. Республика Чувашия - 128
  51. Пермский край - 101
  52. Кировская область - 97
  53. Нижегородская область - 244
  54. Оренбургская область - 70
  55. Пензенская область - 77
  56. Самарская область - 81
  57. Саратовская область - 112
  58. Ульяновская область - 106
  59. Курганская область - 8
  60. Свердловская область - 148
  61. Тюменская область - 32
  62. Ханты-Мансийский АО - 91
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
  64. Челябинская область - 132
  65. Республика Алтай - 2
  66. Республика Тыва - 9
  67. Республика Хакасия - 20
  68. Алтайский край - 93
  69. Красноярский край - 98
  70. Иркутская область - 56
  71. Кемеровская область - 12
  72. Новосибирская область - 239
  73. Омская область - 130
  74. Томская область - 28
  75. Республика Бурятия - 29
  76. Республика Саха (Якутия) - 74
  77. Забайкальский край - 45
  78. Камчатский край - 28
  79. Амурская область - 29
  80. Магаданская область - 1
  81. Хабаровский край - 37
  82. Еврейская автономная область - 2
  83. Чукотский автономный округ - 1
За весь период пандемии выписано 261 150 выздоровевших
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