Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 6, ст. 562; N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; 2018, N 32, ст. 5130; N 53, ст. 8423; 2019, N 52, ст. 7796) следующие изменения:

1) в статье 711:

а) в части 5 слова ", по специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации" исключить;

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. В случае, если заказчиком целевого обучения является организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на целевое обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина расходы федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленные на его обучение, подлежат возмещению данной организацией в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Срок возмещения указанных расходов, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения, порядок определения размера этого возмещения в федеральный бюджет устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, указанном в части 6 настоящей статьи, а в бюджеты субъектов Российской Федерации или местные бюджеты органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.";

2) статью 108 дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части:

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны;

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, выданные в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной деятельности наряду с документами об образовании и (или) о квалификации, документами об обучении, выданными на бумажном носителе.".

Статья 2

Действие положения части 7 статьи 711 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о целевом обучении, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин