Анна Кузнецова рассказала о проблемах опекунов и многодетных

На этой неделе в аппарат детского уполномоченного обратилось более 300 заявителей. Как и прежде, родителей интересуют вопросы, связанные с социальным обеспечение, образованием и коронавирусом.

По словам Анны Кузнецовой, наши сограждане просят разъяснить как получить соцподдержку при нестандартных условиях. Например, большие проблемы возникают у опекунов. Многие жалуются, что получение 10-тысячного пособия похоже на бесконечный квест. Опекуны подают заявление на пособие через портал "Госуслуги". Через некоторое время получают сообщение о том, что представленные данные недостоверны. Еще через некоторое время их приглашают в Пенсионный фонд, чтобы заново заполнить заявление.

Наши сограждане спотыкаются о юридические преграды, к примеру, может ли получить выплату опекун ребенка в случае, если родители написали отказ от ребенка, дали согласие на усыновление, но не лишены родительских прав?

Кроме этого, выросло количество обращений многодетных семей.

- Семья с тремя детьми из ХМАО не может получить меры социальной поддержки в связи с тем, что члены семьи зарегистрированы по двум разным адресам, - рассказывает Анна Кузнецова. - Обратились к губернатору с просьбой предоставить заявителям меры поддержки как многодетной семье.

Еще одна проблема - ипотечное кредитование многодетных семей с использованием маткапитала.

- К нам стало поступать больше обращений по этой теме, - говорит детский омбудсмен. - Порой из-за изменившихся обстоятельств (заболевание одного из супругов, финансовые трудности), семья не справляется с нагрузкой и рискует потерять жилье, в которое уже вложен маткапитал. Например, семья с четырьмя детьми из Мордовии, взяли ипотеку в 2014 году, успели выплатить большую часть, но супруг заболел, потерял работу, на квартиру обращено взыскание.

По всем случаям мы обратились к руководству банков с просьбой о реструктуризации или принятии иных решений.

На этой неделе аппарату детского уполномоченного пришлось разбираться с ситуациями, которые случились с нашими соотечественниками за рубежом.

- В Швеции из семьи изъяли годовалую девочку, - напоминает Анна Кузнецова. - И девочка, и ее мама имеют двойное гражданство, ребенок сейчас находится в замещающей семье. Мы обратились в посольство Российской Федерации в Швеции для получения полной информации по этому делу и принятия дальнейших решений.

Еще одна история случилась в Италии в прошлом году и сейчас уже близится к благополучному финалу. Напомним, в силу определенных обстоятельств власти Италии приняли решение о помещении 5-летнего мальчика в приют, изъяв его у матери. Позже у женщины родился еще один сын, он также был определен в социальное учреждение Италии.

- Двое детей, российских граждан, по решению суда переданы под опеку бабушке, которая проживает в Ростовской области, - рассказывает Анна Кузнецова. - Сейчас мальчики находятся в социальном учреждении Италии. И нужно приложить все усилия для их скорейшего возвращения на родину. Ситуация осложняется ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, еще не восстановлено транспортное сообщение между странами. Мы уже связались с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области. При необходимости в регионе семье готовы оказать помощь и сопровождение этой семье. Мы продолжаем держать эту ситуацию на контроле до момента возвращения детей в Россию.

Анна Кузнецова рассказала также о главных событиях, связанных обновлениями в законодательстве. Например, подписан закон, относящий детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Это очень важный закон, - считает детский омбудсмен. - Устранен пробел в законодательстве, и права детей-сирот на дополнительные меры поддержки уравнены с другими категориями несовершеннолетних, которые нуждаются в усиленной защите государства. Мы со своей стороны также обращались в Государственную Думу Российской Федерации с подобными предложениями, просили отнести сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к категории граждан, априори нуждающихся в социальном обслуживании. Мы также убеждены, что не нужно доводить сироту до нуждаемости, для того чтобы применить меры социальной поддержки. Эта поддержка должна быть направлена на то, чтобы предотвратить кризисную ситуацию. Поэтому эти меры являются важными, и мы их приветствуем.

Кроме этого, по словам Кузнецовой, в первом чтении одобрен законопроект о введении запрета высаживать детей из общественного транспорта за отсутствие проездного билета.

- Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда ребенка высаживали из транспорта и в сильный мороз, и в неизвестном месте, - напоминает Уполномоченный по правам ребенка. - Конечно, это могло привести к страшным последствиям. Ранее мы обращались в Министерство транспорта, направляли свои предложения. Мы очень рады, что они учтены в разработке этого законопроекта.