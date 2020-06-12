Апрельское падение британской экономики оказалось рекордным для страны

Британцы проснулись сегодня в обедневшей стране. Новостью номер один на первых полосах газет и на телеэкранах стало беспрецедентное сокращение экономики Соединенного Королества. ВНП одной из ведущих экономик мира сократился в апреле, первом "полноценном" месяце карантина, на 20,4 процента. Апрельское падение экономики оказалось троекратно большим, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Статистические данные относительно ВНП страны авторства Управления Национальной Статистики показали, что не осталось ни одной отрасли экономики, которая избежала бы суровых последствий закрытия страны на карантин. Сокращение экономики Великобритании в период эпидемии оказалось самым значительным, начиная с 1997 года.

По сообщению ONS, месячный спад в апреле побил все рекорды: основные движущие силы экономического роста повернули вспять. После закрытия отелей, пабов, баров и ресторанов, сервис обслуживания в Британии съежился на 88 процентов за один только месяц. Закрытыми оказались многие заводы и фабрики, отдельные предприятия были переведены на укороченные смены. В итоге доходы производств упали на четверть. По авиационному транспорту коронавирус нанес самый мощный, рекордный за всю историю этой отрасли, удар.

Сокращение производства на 20,3 процента более чем вдвое превысило падение, зарегистрированное в Британии во времена массовых забастовок шахтеров в 70-х годах минувшего столетия. Те массовые протесты вошли в историю Британии, как "зима недовольств".

Заместитель руководителя УНМ Джонатан Атоу признал, что апрельское падение ВНП стало самым значительным из всех, с которым когда-либо сталкивалось Соединенное Королество. И хотя карантин потихоньку ослабляется, а правительство Джонсона пытается постепенно открывать экономику страны, данные экономической статистики собранные УНС показывают, что экономика Британии находится на пороге глубочайшей рецессии, когда- либо случавшейся в этой стране.

За трехмесячный период, к концу апреля, ВНП Британии упал на 10,4 процента, поскольку введенные правительством меры ограничения резко сократили экономическую активность. В исторической ретроспективе сегодняшнее падение экономики Соединенного Королевства явилось самым резким снижением, начиная с 1955 года.

И при этом к внутренним проблемам экономики Британии добавились и проблемы внешние: торговля с зарубежными странами резко сократилась из-за эпидемии.