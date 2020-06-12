Беларусь и Тульская область готовы расширять горизонты кооперации

Ключевые позиции поставок тульских предприятий в Беларусь сосредоточены в большинстве профильных отраслей промышленности, констатировали партнеры в ходе видеоконференции руководства концерна "Беллегпром" с правительством Тульской области.

Анализируя динамику двусторонних контактов, первый заместитель тульского губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул, что правительство региона считает Беларусь "надежным стратегическим партнером", с которым не только выстроено сотрудничество по всем направлениям экономического развития, но и видится большой потенциал для расширения взаимодействия.

Успешным назвал тульский руководитель кооперацию "в сельском хозяйстве, спорте, культуре, предпринимательстве, образовании и промышленности". Это особенно важно, по его словам, "на фоне расширения интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза".

Кстати, белорусские предприятия в истекшем году поставили в российский регион на 14,1 процента больше товаров, чем годом ранее, информирует БЕЛТА и уточняет, что в 2019 году товарооборот между Тульской областью и Беларусью составил более 268 миллионов долларов. Кроме того, отметили участники диалога, укрепляется и социально-культурное партнерство. Стали регулярными обменные гастроли театров, международные образовательные контакты, спортивные соревнования и совместные тренировки атлетов.

А глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина подчеркнула, что в Синеокой заинтересованы в динамичном развитии экономических связей с Тульской областью и выразила уверенность, что совместные усилия партнеров позволят найти новые векторы в двустороннем сотрудничестве.

С белорусской стороны в видеоконференции приняли также участие заместитель министра промышленности РБ Дмитрий Харитончик и его коллега из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, сообщает агентство.