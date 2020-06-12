Указ главы Республики Бурятия от 12 июня 2020 года № 129 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127):

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Гражданам:

4.1. Прибывшим на территорию Республики Бурятия (за исключением граждан, указанных в пунктах 4.2, 19 настоящего указа):

4.1.1. Незамедлительно сообщать о своем прибытии в Республику Бурятия, месте, датах пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)-37-95-32, 112.

4.1.2. Заполнить анкету Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия о прибытии в местах прибытия (в аэропорту, железнодорожном вокзале, на постах на въездах на территорию Республики Бурятия).

4.1.3. Пройти в период с пятого по десятый день со дня прибытия лабораторное обследование на COVID-19 на дому по согласованию с медицинской организацией по месту прикрепления, в иных случаях - с медицинской организацией по месту пребывания.

4.1.4. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.

4.1.5. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

4.2. Прибывшим на территорию Республики Бурятия в связи с исполнением трудовых или служебных обязанностей (в том числе военной службы) незамедлительно сообщать о своем прибытии в Республику Бурятия, месте, датах пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)-37-95-32, 112.

Указанные граждане обеспечиваются санитарно-эпидемиологическими мероприятиями принимающими организациями с обязательным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Государственные и муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляют свою деятельность без оказания услуг с очным присутствием граждан.

Установить с 12 июня 2020 г. особый режим посещения гражданами парков, скверов, парковых зон государственных учреждений культуры, который предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок с соблюдением социального дистанцирования и масочного режима, с обеззараживанием территории и наружных поверхностей объектов на открытых пространствах в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.3. Пункт 10.10 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования в период с пятого по десятый день со дня прибытия всем лицам, прибывшим на территорию Республики Бурятия, на дому (за исключением лиц, указанных в пункте 4.2 настоящего указа, а также лиц, прибывших в туристических целях и имеющих справку об отсутствии коронавирусной инфекции и об отсутствии контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней).".

1.5. Пункты 15.7.1, 15.7.2 признать утратившими силу.

1.6. Пункт 15.8 изложить в следующей редакции:

"15.8. Определить порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







