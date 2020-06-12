Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 миллионов

Российские специалисты провели в общей сложности более 14,2 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Всего за сутки было сделано 343 тысячи тестов. "В РФ проведено более 14,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении ведомства. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек.

В столице выздоровели еще 2255 пациентов после лечения от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова: "Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118024 человек", - сообщила она.