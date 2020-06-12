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12.06.2020 00:05
Рубрика: Культура

Что подготовили телеканалы ко Дню России

Текст: Сусанна Альперина
Праздничный канал "День России" - на Первом канале. 12 июня в 07.00. Зрители увидят репортажи об удивительных природных уголках России, об уникальных обрядах и культурных обычаях нашей многонациональной страны, о традиционной кухне. И конечно, корреспонденты "Доброго утра" расскажут о наших людях. Прямой эфир с Манежной площади с видом на Кремль проведут Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. Ведущие праздничного канала в студии - Анастасия Орлова и Павел Занозин.

Телеканал "Россия 1" покажет 12 июня фильм, рассказывающий вдохновляющую историю победы "Движение вверх". Триумфом стали легендарные "три секунды", когда сборная СССР по баскетболу завоевала золото на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Никто даже помыслить не мог, что впервые за долгие годы "непобедимая" команда США будет повержена! Никто, кроме советских баскетболистов - русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев. "Движение вверх" - история о легендарном триумфе и о великом тренере, который совершил невозможное. У него была мечта - сделать нашу сборную по баскетболу самой сильной командой в мире, и он осуществил ее.

Фильм "Движение вверх" стал триумфатором премии "Золотой орёл" и рекордсменом российского проката.

Режиссер: Антон Мегердичев. В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Александра Ревенко, Джон Сэвэдж, Кузьма Сапрыкин, Джеймс Тратас, Виктория Толстоганова и другие.

Телеканал НТВ покажет в праздник военную драму "Батальон". Эфир - 12 июня в 16:20. Четырехсерийный фильм стал победителем премии АПКиТ сразу в двух номинациях: картина стала "Лучшим мини-сериалом (1-4 серии)", а Виталий Белашев и Леонид Шушаков - победители в номинации "Лучшая работа звукорежиссёра". Военная драма "Батальон" основана на реальных событиях и рассказывает о русских разведчиках, чьи смелость, ум и смекалка помогают противостоять превосходящим в несколько раз силам противника.

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...1999 год. Югославия находится на пике распада. Война, голод, разруха и мародёрство. Аэропорт Приштина - важный стратегический объект, и если его займёт Армия освобождения Косова во главе с Брахимом, то местным сербам не поздоровится. Российское командование принимает непростое решение - отправить тайно в Приштину группу спецназовцев ГРУ. Их задача - не допустить передачу оружия косовским боевикам и не дать захватить аэропорт. Ситуация осложняется тем, что воздушное пространство закрыто, оружия нет, а до ближайшего батальона почти 10 часов ходьбы. Помочь им может только ранее внедрённый в армию Косова разведчик Андрей. Однако цыгане похищают его возлюбленную Венеру, и выполнение задания срывается. Теперь ему необходимо принять сложное решение: между долгом перед Родиной и защитой чести любимой девушки нужно выбрать что-то одно. В основу сюжета картины легли исторические события 1998-1999 годов. Режиссёр-постановщик: Алексей Быстрицкий. В ролях: Максим Щёголев, Дмитрий Ульянов, Александр Бухаров, Михаил Бабичев, Полина Ястребова и другие.

Телеканал о приключениях HDL празднует День России, выпустив в эфир ряд фильмов и программ. Начало в 12.00. Тревел-сериал "Горизонт приключений. Алтай": актёр Стас Румянцев приезжает в Республику Алтай, и его тур превращается в настоящее приключение: испытания на выносливость, проверка навыков выживания в условиях дикой природы, экстремальные ситуации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Документальный фильм "Арктика": уникальное российское научное судно "Академик Мстислав Келдыш" отправляется в рискованную экспедицию, которой нет аналогов. Отважная команда знаменитых ученых из России отправляется искать ответы на важные вопросы о том, что происходит на Северном полюсе и что это означает для всей планеты. Их экспедиция продлится 42 дня. Документальный фильм "Плесецк. Таежный космодром" предлагает отправиться на засекреченный военный объект - космодром "Плесецк". Съемки - за три дня до очередного запуска, управлять которым будет генерал генерал-майор Николай Нестечук. Художественный фильм "Гагарин. Первый в космосе" посвящена первым шагам человечества на пути освоения космоса и судьбе первого космонавта Юрия Гагарина.

Телеканал "МУЗ-ТВ" 12 июня подготовил праздник музыки - весь день в эфире музыка нескольких поколений, блеск суперзвезд, шик лучших дискотек 90-х и гламурных "нулевых" - "Золотые хиты". Специально для зрителей телеканал соберет в один день все лучшие выступления кумиров на многотысячных танцполах: легенды 90-х на фестивале "Жара в Баку. Хиты 90-х", лучшее из лучших в специальном чарте "Золотые Хиты.Топ-50" с Сергеем Жуковым, ретро мегаденс "Супердискотека 90-х. Радио Рекорд" и многое другое. В течение всего дня на "МУЗ-ТВ" - хиты Юрия Шатунова, "Иванушек International", Сергея Жукова, "Кар-Мэн", "Отпетых мошенников", "НА-НА", Лолиты, AStudio, Наташи Королевой, Hi-Fi, Лены Катиной (T.a.T.u), Евы Польны, Шуры, "Город 312", Сосо Павлиашвили, "Пропаганды", "Фабрики", Ирины Нельсон (Reflex), "Новых Самоцветов", "Премьер-министра", "Корни", "Чи-Ли" и многих других звезд.

На СТС 12 июня в 17:35 - семейная комедия "Дорогой папа" с Владимиром Вдовиченковым. В 21:00 марафон новинок продолжит Владимир Машков с боевиком "Миллиард", а сразу после него - Евгений Кулик и Сергей Безруков в комедии А​нны Матисон "Нищеброды". Главной премьерой выходных станет уникальный фильм-концерт "Баста. Концерт на Ростов Арене", который будет показан 13 июня в 23:00. "В России есть много больших и малых городов, где мне по-настоящему комфортно. Но Ростов-на-Дону мой родной город, к которому отношусь с особой теплотой и трепетом. О выступлении здесь мечтал ещё подростком", - признается Баста.

На телеканале "ЧЕ!" весь праздничный день - сага "Звездные войны" (12 июня с 09:00). Первым покажут эпизод пятый, затем шестой, а затем - первый. Знатоки саги поймут. Они хорошо ориентируются в хронологии фильмов, а для новичков - это как искать путь в тумане. Но путь интересный, легендарный, звездный! И актеры на нем встретятся исключительные: Лиам Нисон, Натали Портман, Юэн Макгрегор, Харрисон Форд и другие. Каждый "звездный" эпизод саги - номинант или победитель премии "Оскар". Сага по праву зовется культовой, а ее героев "знают в лицо" даже те, кто не видел ни одного фильма.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы 12 июня - День России Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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