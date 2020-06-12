День России: что и где посмотреть?

12 июня наша страна отметит День России. Мы привыкли в этот день гулять по центральным улицам и площадям, любоваться уличными концертами, театральными постановками, красочными шествиями и салютом. В этот раз праздничная программа не менее насыщенна и интересна, только большая часть событий пройдет в ставшем уже привычным за последние два месяце режиме онлайн. Но если совместить виртуальные концерты и экскурсии с реальными прогулками на свежем воздухе (соблюдая, конечно, элементарные правила безопасности) праздничный выходной запомнится и детям, и взрослым.

Музей Победы покажет новые виртуальные экскурсии и концерт

Виртуальные посетители музея в этот день смогут пройтись по залам музея и побывать на выставке "Подвиг Армии", а также в новой масштабной экспозиции "Подвиг Народа". В 13:00 откроется новая Онлайн-экскурсия "Герои Великой Отечественной", рассказывающая о доблести первого командире "Катюш" капитане Флерова, стойкости генерал-лейтенанта Лукина и мужестве советских разведчиков.

На YouTube-канале Музея Победы в 15:00 праздничную программу продолжит трансляция концерта участников всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества "Журавли Победы". Зрители услышат песни "Я лечу над Россией", "Взгляни на эту землю с высоты" и полюбуются народными танцами "Калинка", "Казачий пляс" и "Московская кадриль" в исполнении юных артистов - участников фестиваля.

Московская консерватория проведет онлайн-фестиваль

В праздничный день, 12 июня, на официальном сайте консерватории зрителей ждет впечатляющее зрелище - марафон искусств "Взгляд в будущее". В программе музыкальные приветствия артистов разных жанров и творческих коллективов, в том числе Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, Государственного камерного хора Республики Татарстан, театра "Человек", камерного хора "Нижний Новгород", камерного хора Московской консерватории.

На Youtube-канале Московской консерватории будет транслироваться концерт "Рожденные Россией", состоявшийся ровно год назад на сцене Большого зала консерватории с участием камерного оркестра "Новая Музыка" Центра современной музыки Софии Губайдулиной из Казани и камерного оркестра современной музыки Opensoundorchestra с художественным руководителем смотра, профессором Александром Соловьевым за дирижерским пультом. В программе прозвучит музыка Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке, Алексея Рыбникова и Эдуарда Артемьева.

Музей-панорама "Бородинское поле" раскроет секреты военного обмундирования

День России музеи отметит видео-встречей "Под двуглавым орлом" на YouTube-канале музея. Зрителей ждёт знакомство с историей форменной одежды подразделений, которые по праву считаются лицом российской армии и хранителями воинских ритуалов - Президентского и 154-го отдельного комендантского Преображенского полков, а также кавалерийского почётного эскорта Президентского полка.

О происхождении униформы этих воинских частей, её развитии и символике расскажут военный историк, редактор журнала "Старый Цейхгауз" Станислав Люлин и журналист, публицист Дометий Завольский.

Музей Москвы приглашает "прогуляться" по району вокруг метро "Университет"

Музей Москвы к празднику подготовил увлекательный рассказ о российской столице. Экскурсовод Мария Никитина поведает слушателям историю Площади Джавахарлала Неру, расскажет о кинотеатре "Прогресс", Большом Московском цирке и Детском музыкальном театре имени Н.И.Сац.

Послушать онлайн-экскурсию можно будет в 19.00 на странице Музея Москвы в Instagram.

Тульский государственный музей оружия запустит поэтический флешмоб

12 июня на сайте Тульского государственного музея оружия, а также на его официальных страницах в соцсетях пройдет поэтический онлайн-флешмоб, посвященный Дню России. Всем желающим предлагают вместе прочитать стихи о нашей великой стране. Старт акции дадут сами сотрудники музея, которые прочитают стихотворение Э.А.Асадова "Россия начиналась не с меча".

В музее убеждены, российское, тульское оружие - это оружие защиты родной земли. И каждый экспонат рассказывает о подвиге тех, кто создавал это оружие (конструкторов, ученых, мастеров-оружейников) и тех, кто с этим оружием защищал отечество. Мультимедийные экскурсии по залам музея доступны всем желающим.