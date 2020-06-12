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12.06.2020 13:20
Рубрика: Власть

Гендиректор Московского зоопарка оценила поправки в Конституцию РФ

Текст: Анна Полтавцева
Своим мнением по поводу обсуждения поправок в Конституцию РФ, за которые россиянам предложено проголосовать 1 июля, поделилась с корреспондентом "РГ" генеральный директор зоопарка Москвы Светлана Акулова.
Генеральный директор зоопарка Москвы Светлана Акулова. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка. Генеральный директор зоопарка Москвы Светлана Акулова. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка.
Генеральный директор зоопарка Москвы Светлана Акулова. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка.

"Считаю поправки в Конституции РФ по отношению экологической культуры и сохранения природы значительными, поскольку они впервые формулируются на высшем законодательном уровне", - сказала она.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В новой редакции статьи 114 Правительство наделяется полномочиями по "осуществлению мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, созданию условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

"Конституция - это документ, обладающий высшей юридической силой и прямым действием на всей территории государства. И здесь важно отметить, что принятие таких мер в отношении формирования экологической культуры страны планируется осуществить на наивысшем уровне. На сегодняшний день в Конституции уже существуют статьи 42, которая закрепляет право человека на благоприятную окружающую среду; и 58, обязывающая граждан сохранять природу, бережно относиться к ней. Поправки статьи 114 обязывают органы государственной власти реализовывать экологическую политику страны - контроль над состоянием качества окружающей природной среды, предупреждение и ликвидацию последствий экологически вредной деятельности, привлечение к различным видам юридической ответственности виновных в нарушении экологического законодательства. Таким образом поправки к статье 114 будут взаимосвязаны с уже упомянутыми статьями 42 и 58 и поспособствуют их исполнению", - подчеркнула Светлана Акулова.

В силу прямого действия Конституции РФ каждый человек может непосредственно ссылаться на этот закон, напомнила Акулова. Для России ввод таких поправок в Конституцию, по ее мнению, это попытка укоренить экологическую политику на базовом правовом уровне, которая поспособствует формированию и совершенствованию федеральных законов природоохранного характера, и предотвратит дальнейшие нарушения в их исполнении.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Природоохранное законодательство совершенствуется во многих странах мира, напомнила гендиректор Московского зоопарка. Их целью является сохранение планеты в безопасности. Так, например, в Конституции КНР, где согласно части 1 статьи 26 меры по охране и оздоровлению окружающей среды осуществляются государством. На него же возложена обязанность по предотвращению ее загрязнения и других нарушений. Таким образом, можно сделать вывод, что государство гарантирует гражданам право на благоприятную природную среду и право на ее использование в порядке, определенном законом. В Конституции США нет прямых статей, связанных с проблемами экологической безопасности. Это связано с тем, что принята она была ещё в 18 веке. Поэтому основа экологического законодательства США - федеральные законы.

"Хочу добавить, что на мой взгляд исполнительный орган в данных условиях будет наделен высоким уровнем ответственности за реализацию экологической политики. И мы, Московский зоопарк, как учреждение природоохранного вектора, готовы первые поддержать поправки этого закона и в дальнейшем совершенствовать эту деятельность", - заключила Акулова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Изменения в Конституцию РФ

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