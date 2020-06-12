Инфекционист из США предупредил, что эпидемии COVID-19 только началась

Директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи назвал эпидемию коронавируса "худшим кошмаром".

Как пишет Guardian, во время своего выступления на конференции Организации по инновациям в области биотехнологий он отметил, что за четыре месяца вирус "опустошил весь мир". "И это еще не конец", - добавляет Энтони Фаучи.

В публикации отмечается, что в мире умерли более 400 000 человек с коронавирусом, а в США жертв насчитывается более 110 000 человек. При этом, несмотря на рост заболеваемости в некоторых районах, в стране ослабляются ограничительные меры.

"О, боже мой. Когда это закончится? Мы все находимся только в самом начале", - цитирует Guardian слова Энтони Фаучи.

По словам эксперта, он ожидал подобной вспышки, но не предполагал, что инфекция "быстро захватит планету". Энтони Фаучи считает, что скорость распространения коронавируса объясняется его высокой заразностью и большим количеством перемещавшихся по разным странам мира инфицированных людей.

По словам эксперта, пандемия коронавируса значительно отличается от Эболы и ВИЧ. "Я имею в виду, что Эбола была страшной. Но Эбола никогда не будет легко передаваться в глобальном масштабе. ВИЧ затянулся на длительный период времени", - объясняет он свою точку зрения.

Энтони Фаучи отмечает, что коронавирус все еще вызывает вопросы. Например, не понятно, смогут ли переболевшие коронавирусом люди полностью оправиться. Также специалистов ставит в тупик различное воздействие коронавируса на пациентов. "Некоторые из них не ощущают симптомов, в то время как другие страдают от повреждения легких, инсультов, нарушений свертываемости крови и серьезных иммунных реакций", - говорится в публикации.

При этом Энтони Фаучи говорит о том, что его все же воодушевляют достижения фармацевтической промышленности. На начало июня было известно о более 124 разрабатываемых вакцинах против Covid-19, и эксперт выразил уверенность, что эти разработки окажутся успешными. Но вакцины понадобятся для всего мира. "Миллиарды и миллиарды доз", - поясняет он.