Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом в России

Говорить о том, что коронавирус в России побежден, рано, поскольку заболевание регистрируется в регионах. Об этом заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

"Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах", - приводит ее слова ТАСС.

Малинникова отметила, что в настоящее время гражданам очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты.

"Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи", - сказала специалист.

Она также призвала россиян прислушиваться к своему здоровью. И в случае появления недомогания отказаться от поездок на природу, проявив уважение к интересам окружающих.

"Мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась. Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции", - подчеркнула Малинникова.