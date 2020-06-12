Иран поздравил с Днем России и заявил о желании развивать сотрудничество

Первый вице-президент Ирана Исках Джахангири поздравил россиян с Днем России. Соответствующее послание он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщило агентство IRNA.

В документе указывается, что в Тегеране рассчитывают на расширение и углубление отношений с Москвой в сфере экономики, торговли, науки, технологий и культуры.

В свою очередь глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в отельном послании своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравил граждан РФ с национальным праздником и заявил о готовности Исламской Республики продолжать поддерживать с Москвой тесное взаимодействие в решении проблем региональной и международной безопасности.