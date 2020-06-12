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Юрий Лоза рассказал, каким был сатирик Анатолий Трушкин

Новости
    12.06.2020, 14:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский музыкант и автор песен Юрий Лоза почтил память сатирика и юмориста Анатолия Трушкина, скончавшегося от новой коронавирусной инфекции.

Отметив в своем Facebook, что писатель был "один из самых позитивных и порядочных людей", с которыми Юрию повезло встретиться на жизненном пути.

При этом певец огорчается, что, к сожалению, вместе они провели до обидного мало времени. И помимо совместных гастролей, Трушкин лишь дважды приезжал к нему, Лозе, на фестиваль в Бывалино, "где безвозмездно веселил простой народ, читая свои искрометные миниатюры".

И каждый раз селяне очень благодарили Юрия, что он уговорил юмориста приехать. "А его, если честно, и уговаривать-то было не нужно. Он был очень скромен и неприхотлив по жизни", - вспоминает музыкант.

Добавив, что мысли и литературные находки покойного "озвучивали Миша Евдокимов и многие другие артисты смехоцеха", правда, не всегда талантливо. Тем не менее именно парадоксальный юмор Трушкина отечественных мастеров разговорного жанра "кормил многие годы" и "именно ему они обязаны той популярности, которую сегодня имеют".

"Жаль, что от нас уходят по-настоящему талантливые самобытные авторы, замены которым я сегодня не вижу", - подытожил Лоза в своей обычной обличающей манере.

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