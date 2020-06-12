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12 июня 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 11 июня 2020 года № 390 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365 и от 08 июня 2020 года № 366) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "до 15 июня 2020 года" исключить;

2) в абзаце первом подпункта 6 пункта 8 слова "15 июня" заменить словами "01 июля";

3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. Частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, ограничить с 15 июня 2020 года до 01 июля 2020 года деятельность путем обеспечения работы дежурных групп, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, для детей, у которых оба родителя (законных представителя) или единственный родитель (законный представитель) приступили (приступил) к работе (данный факт должен подтверждаться справкой от работодателя).".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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