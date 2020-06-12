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12.06.2020 03:03
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России

Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке, 25 апреля 2019 г. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке, 25 апреля 2019 г. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке, 25 апреля 2019 г. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину, правительству и россиянам поздравительную телеграмму ко Дню России. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи.

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В своем послании северокорейский лидер отметил, что граждане РФ добились больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей страны, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента. "Корейский народ искренне рад этим успехам", - цитирует ТАСС. Ким Чен Ын заявил о стремлении народов двух стран к дальнейшему укреплению и развитию давних "драгоценных традиций дружбы между КНДР и Россией".

Также в своем послании лидер КНДР с радостью вспоминает о встрече с президентом России во Владивостоке в апреле прошлого года. Ким Чен Ын подчеркнул, что совместные договоренности, достигнутые в ходе той встречи с Владимиром Путиным, будут реализованы в обязательном порядке, чтобы динамично содействовать развитию стратегических и традиционных отношений.

"Пользуясь случаем, искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу - благополучия и процветания", - завершил поздравительную телеграмму лидер КНДР.

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