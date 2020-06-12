"Князь Владимир" открыл сдаточную программу "Севмаша" в 2020 году

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов сегодня выразил надежду, что в отношениях Военно-морского флота России и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) укрепится новая традиция - сдавать новые корабли с высоким качеством и в срок.

Повод для такого заявления более чем заметный: в боевой состав вошел четвертый из восьми стратегических подводных ракетоносцев серии "Борей" и "Борей-А", заложенных в действующую Государственную программу вооружений. Четыре "Борея-А" с уже известными именами ("Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский") сейчас на стапеле северодвинской верфи в различной стадии постройки.

Если следовать ранее утвержденным планам, "Князь Олег" в этом году должны спустить на воду, испытать и принять в боевой состав. С учетом общего сдвига вправо всей сдаточной программы 2020 года из-за пандемии коронавируса, задача более чем проблематичная.

Но главком ВМФ сегодня был оптимистичен. После того, как командир нового ракетоносца капитан I ранга Вячеслав Дружин поднял на флагштоке Военно-морской флаг корабля, адмирал Евменов поздравил экипаж со знаменательным событием. И заявил буквально следующее.

"Мы открываем новую эпоху, за которой пойдет серия таких же замечательных кораблей, - цитирует его слова пресс-служба верфи. - Я, как главнокомандующий ВМФ, счастлив, что в ряды Военно-морского флота вливается новый стратегический крейсер. Эта традиция будет продолжаться - корабли будут сдаваться с высоким качеством и в срок. Предполагаем принять в этом году несколько подобных кораблей".

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко отметил, что крейсер "Князь Владимир" стал 133 кораблем, построенным на верфи для ВМФ. А сколько еще добавится в этом году, загадывать не стал. Лишь напомнил, в каких сложных эпидемиологических условиях корабелы готовили и обеспечивали контрольный выход "Князя Владимира" в море, чтобы подтвердить устранение ранее выявленных замечаний.

По словам Будниченко, контрольные испытания в мае показали, что первый из "Бореев", построенный по модернизированному проекту 955А, "будет надежно служить России", а в самом корабле "воплощены самые передовые конструкторские разработки", в него "вложены душа и труд корабелов Севмаша и сотен контрагентских организаций".

По окончании церемонии главком ВМФ адмирал Николай Евменов спустился внутрь прочного корпуса, осмотрел корабль, пообщался с командиром и членами экипажа. На их счету, напомним, уже есть один испытательный пуск МБР "Булава" - из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Досье "РГ"

Семья "Бореев" на экваторе, июнь 2020

(в скобках указаны даты: закладка на стапеле/ спуск на воду/ передача ВМФ)

К-535 "Юрий Долгорукий", головной в серии трех ракетоносцев проекта 955 "Борей" (02.11.1996/ 13.02.2008/ 10.01.2013). Несет службу на Северном флоте.

К-550 "Александр Невский" (19.03.2004/ 06.12.2010/ 23.12.2013). Несет службу на Тихоокеанском флоте.

К-551 "Владимир Мономах" (19.03.2006/ 18.01.2013/ 10.12.2014). Несет службу на Тихоокеанском флоте.

К-549 "Князь Владимир", головной в серии пяти ракетоносцев проекта 955А "Борей-А" (30.07. 2012/ 17.11.2017/ 28.05.2020). Будет нести службу на Северном флоте.

Четыре подводных крейсера проекта "Борей-А" находятся в стадии строительства

"Князь Олег", заложен 27.07.2014, в 2020-м ожидается спуск на воду.

"Генералиссимус Суворов", заложен 26.12.2014.

"Император Александр III", заложен 18.12.2015.

"Князь Пожарский", заложен 23.12.2016.