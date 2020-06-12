Фото: на атомной подлодке "Князь Владимир" подняли Андреевский флаг

Церемонию подъема Андреевского флага на новом ракетоносце "Князь Владимир", которая состоялась сегодня в Северодвинске, ждали в надежде на важные заявления первых лиц в отношении корабля, всей серии стратегических подводных ракетоносцев 955 и 955А "Борей", а также сдаточной программы "Севмаша" в этом и ближайшие годы.

Такие заявления, безусловно, сделаны. Но поскольку символическая церемония на корабле проходила с более жесткими, чем всегда, ограничениями для СМИ и приглашенных лиц, подробности мы узнаем чуть позже, возможно, уже сегодня к вечеру. А пока пресс-служба "Севмаша" предоставила "РГ" фоторепортаж о том, как проходила церемония.

По уточненной информации, в ней участвовали главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Николай Евменов, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.