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12.06.2020 14:48
Рубрика: Власть

Фото: на атомной подлодке "Князь Владимир" подняли Андреевский флаг

Текст: Александр Емельяненков

Церемонию подъема Андреевского флага на новом ракетоносце "Князь Владимир", которая состоялась сегодня в Северодвинске, ждали в надежде на важные заявления первых лиц в отношении корабля, всей серии стратегических подводных ракетоносцев 955 и 955А "Борей", а также сдаточной программы "Севмаша" в этом и ближайшие годы.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Такие заявления, безусловно, сделаны. Но поскольку символическая церемония на корабле проходила с более жесткими, чем всегда, ограничениями для СМИ и приглашенных лиц, подробности мы узнаем чуть позже, возможно, уже сегодня к вечеру. А пока пресс-служба "Севмаша" предоставила "РГ" фоторепортаж о том, как проходила церемония.

По уточненной информации, в ней участвовали главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Николай Евменов, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот РГ-Фото

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