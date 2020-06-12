Константин Косачев рассказал, во что превратилась соцсеть Twitter

Управляемая из США (Калифорния, Сан-Франциско) социальная сеть Twitter заблокировала 1152 российские учетные записи "из-за политической пропаганды при поддержке государства". Плюсом ещё три десятка тысяч (!) аккаунтов из Китая и Турции, тоже по политическим основаниям.

Без малого три года назад, когда в октябре 2017 года аналогичным образом Твиттер поступил в отношении российских RT и "Спутника", я отказался от собственного аккаунта в этой сети. Понятно, для неё это было меньше, чем укус комара. Но для меня - принципиально. Рад, что тогда этому примеру последовали некоторые мои коллеги-парламентарии.

И сожалею, что развитие событий лишь подтвердило мои худшие опасения. В апреле 2018 года, напомню, Твиттер запретил рекламу с официальных аккаунтов Лаборатории Касперского, ссылаясь на её связи с российскими спецслужбами.

И вот опять.

Это не социальная сеть, а политический фильтр, формирующий заданным образом сознание своих пользователей. Конструкторы Твиттера занимаются ровно тем, в чем пытаются обвинять нас.

Удивлён только, что беспристрастности Твиттера продолжают верить и что им продолжают пользоваться.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.