Косачев ответил на заявление Киева о никчемности Минских соглашений

Заявления украинского вице-премьера Алексея Резникова о никчемности Минских соглашений говорят о том, что Киев хочет их окончательно развалить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Минские соглашения по заложенной в них логике сохраняют свою силу до тех пор, пока готовы выполнять свои обязательства по этим соглашениям и в Киеве - это главное - и в Донецке, и в Луганске", - сказал он РИА Новости.

"Но если Киев сначала подписывает эти соглашения, затем их не выполняет, а затем называет их "никчемными" в силу того, что они остались невыполненными, это означает только одно: Украина провалила свои обязательства по Минским соглашениям и стремится их окончательно развалить", - добавил сенатор.

Он считает, что пока что-то зависит от России, необходимо сохранить минский процесс в силе, поскольку ему нет альтернатив.

Агентство напоминает, что в пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения. По его словам, срок действия договоренностей закончился в конце 2015 года, и Киев теоретически в любой момент мог бы выйти из них, но остается привержен тому, чтобы попробовать все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, в том числе использовать Минск как переговорную площадку.