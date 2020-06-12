Легендарному автогонщику предстоит решающая операция

Новости

На Урал привезли 13 тонн сладкого узбекского перца 10:04
В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час 09:57
Московские врачи отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом 09:54
Иран поздравил с Днем России и заявил о желании развивать сотрудничество 09:49
Как украсили Москву ко Дню России 09:43
Московские врачи вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек 09:39
Володин поздравил граждан с Днем России 09:22
Крещение шрапнелью: в 1915 году российские зенитки прошли проверку боем 09:22
В День России на концерте на Красной площади смогут быть только волонтеры 09:20
"Севилья" обыграла "Бетис" в возобновившемся чемпионате Испании 09:13
Видео: В День России приморский силач протащил 18-тонный грузовик 08:51
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов 08:48
В День России москвичей ждут облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла 08:41
В Тверской области перенесли Парад Победы 08:35
Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом 08:31
В Международном уголовном суде назвали санкции США "беспрецедентными" 08:28
Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО запустили проект ко Дню России 08:18
В Крыму День России отметят художественными флешмобами и салютом 07:55
УЕФА доиграет Лигу чемпионов в Португалии, а Лигу Европы в Германии 07:48
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета 07:40
Байден пригрозил Трампу армией в случае отказа признавать итоги выборов 07:31
СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета 06:47
На Камчатку прилетела бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19 06:28
Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России 06:26
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Марокко в Москву 06:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 09:42
Рубрика: Спорт

Легендарному автогонщику предстоит решающая операция

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
В британских СМИ появилось сообщение о том, что легендарному чемпиону Формулы F-1 Михаэлю Шумахеру в ближайшие пару дней предстоит операция по внедрению стволовых клеток. Информация просочилась из итальянских средств массовой информации.
Фото: Press Ferrari/AFP PHOTO Фото: Press Ferrari/AFP PHOTO
Фото: Press Ferrari/AFP PHOTO

Семикратный чемпион Формулы-1 (F1) получил тяжелое повреждение мозга, катаясь на горных лыжах во французских Альпах.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA / POOL
"Формула-1" утвердила календарь первых восьми этапов сезона-2020

Травма Шумахера обернулась коматозным состоянием, продлившимся шесть месяцев. После того как он вышел из комы, информация о состоянии его здоровья широкой публике сообщалась крайне редко и крайне скупо. Так в апреле 2014 года представитель Шумахера объявил, что автогонщик в отдельные моменты приходит в сознание. 16 июня того же года последовала обнадеживающая новость: Шумахер вышел из комы, покинул Гренобль и переведен в швейцарский госпиталь.

9 сентября 2014 года он был выписан из госпиталя домой. В декабре 2018 года британская "Дейли Мейл" сообщила, что бывший гонщик уже не прикован к кровати и ему не требуется пользоваться трубками, чтобы дышать и принимать пищу. В июле прошлого года бывший менеджер Ferrari Жан Тодт объявил, что Шумахер достиг "хорошего прогресса". В сентябре 2019-го легендарный гонщик прошел курс лечения в парижском госпитале Жоржа Помпиду, где ему переливали стволовые клетки, уменьшающие восполительные процессы.

Как только что стало известно из сообщений в британских СМИ, операцию Шумахеру будет проводить французский профессор -кардиолог Филипп Менаше. Профессор Менаше сказал: "Цель состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля".

В беседе с французской газетой "Le Dauphine" нейрохирург, доктор Николя Акчари, пояснил: "За последние 20 лет наука достигла огромных успехов в лечении стволовыми клетками. Но это не меняет того, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге".

Спорт Формула-1 Травма Михаэля Шумахера

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20