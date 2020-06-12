Легендарному автогонщику предстоит решающая операция

В британских СМИ появилось сообщение о том, что легендарному чемпиону Формулы F-1 Михаэлю Шумахеру в ближайшие пару дней предстоит операция по внедрению стволовых клеток. Информация просочилась из итальянских средств массовой информации.

Семикратный чемпион Формулы-1 (F1) получил тяжелое повреждение мозга, катаясь на горных лыжах во французских Альпах.

Травма Шумахера обернулась коматозным состоянием, продлившимся шесть месяцев. После того как он вышел из комы, информация о состоянии его здоровья широкой публике сообщалась крайне редко и крайне скупо. Так в апреле 2014 года представитель Шумахера объявил, что автогонщик в отдельные моменты приходит в сознание. 16 июня того же года последовала обнадеживающая новость: Шумахер вышел из комы, покинул Гренобль и переведен в швейцарский госпиталь.

9 сентября 2014 года он был выписан из госпиталя домой. В декабре 2018 года британская "Дейли Мейл" сообщила, что бывший гонщик уже не прикован к кровати и ему не требуется пользоваться трубками, чтобы дышать и принимать пищу. В июле прошлого года бывший менеджер Ferrari Жан Тодт объявил, что Шумахер достиг "хорошего прогресса". В сентябре 2019-го легендарный гонщик прошел курс лечения в парижском госпитале Жоржа Помпиду, где ему переливали стволовые клетки, уменьшающие восполительные процессы.

Как только что стало известно из сообщений в британских СМИ, операцию Шумахеру будет проводить французский профессор -кардиолог Филипп Менаше. Профессор Менаше сказал: "Цель состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля".

В беседе с французской газетой "Le Dauphine" нейрохирург, доктор Николя Акчари, пояснил: "За последние 20 лет наука достигла огромных успехов в лечении стволовыми клетками. Но это не меняет того, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге".