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Лидер испанской группы Jarabedepalo Пау Донес умер от рака

Новости
    12.06.2020, 13:26
Текст:   Олег Усков

Фронтмен испанского коллектива Jarabedepalo (или Jarabe De Palo, "Березовая каша") Пау Донес, вокалист и гитарист, скончался на 54-м году жизни 9 июня.

Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание, которое было у него диагностировано летом 2015-м.

Некролог опубликован в официальном Instagram группы.

В нем семья покойного благодарит врачей, которые сделали всё, что могли, и просит поклонников уважать право близких Пау скорбеть частным образом.

До Jarabedepalo Донес работал в нескольких группах, при этом первую собрал еще подростком вместе с братом Марком - J.& Co. Band. Далее был ВИА Dentaduras Postizas ("Искусственные зубы"), работа в ночных клубах Барселоны и труды на ниве рекламы.

Успех пришел к Пау после его возвращения с Кубы, итогом впечатлений от поездки на которую стал главный хит исполнителя - La Flaca. В 1996-м вышел дебютный одноименный альбом команды.

Среди тех, с кем "Каша" далее сотрудничала - Лучано Паваротти и Рики Мартин.

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