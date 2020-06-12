Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину с Днем России

В Беларуси с уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния, говорится в поздравлении по случаю Дня России, которое направил Александр Лукашенко 12 июня президенту РФ Владимиру Путину.

В приветственном адресе, которое цитирует пресс-служба главы государства, подчеркивается, что "этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. Залог нынешних и новых достижений - вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству".

Конструктивный межгосударственный диалог, выразил уверенность белорусский лидер, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, "отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе".

Свои поздравления президент Беларуси направил также главе правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального собрания Вячеславу Володину, сообщает источник в его администрации.