Лукашенко проанализировал в Полоцке "узкие места" ЖКХ

Несмотря на совершенствование структуры ЖКХ, по мнению главы Беларуси, население по-прежнему волнуют вопросы, решение которых находится в компетенции правительства и местных органов власти. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки 12 июня в Витебскую область Александра Лукашенко, информирует его пресс-служба.

В тысячелетнем Полоцке на берегах Западной Двины и прошло совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны, которое, напоминают местные источники, глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства.

Ведомство жилищно-коммунального хозяйства возглавил Андрей Хмель, при назначении которого, напомнил белорусский лидер, слышались даже предложения об упразднении министерства. "Думаю, этого делать нельзя: самый большой поток вопросов от населения по ЖКХ", - категорически подчеркнул он, указав, что качество услуг до сих пор вызывает значительное число нареканий.

Из всех обращений, поступивших в прошлом году в администрацию главы государства, почти 20 процентов касались неудовлетворительной работы отрасли. Население не устраивает, в частности, качество капитального и текущего ремонта, благоустройство населенных пунктов.

А ведь качество и доступность услуг, по мнению президента, "напрямую влияет на настроения в обществе. Следовательно, в значительной степени формирует социально-политическую обстановку и уровень доверия к действующей власти". Он отметил, что накануне выборов президента страны, которые, как известно, намечены на 9 августа, любое его заявление рассматривается под увеличительным стеклом: оппоненты ищут подводные камни. "Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься вопросом очень важным, волнующим наших людей", - пояснил свою позицию лидер РБ.

Кстати, он дал поручение проанализировать, как можно улучшить работу созданной службы 115 для обращений по вопросам ЖКХ, признав, что и к ней сохраняется еще слишком много претензий. Эта служба, полагает президент, должна находиться в структуре районной власти, куда стекаются претензии граждан. "Набрал номер 115 - диспетчер ответил, зафиксировал жалобу, отдал исполнителю, и служба проконтролировала, как исполняется поручение. Хорошая система, но нареканий много", а она, по образному выражению оратора, должна работать "как скорая помощь".

Еще одной остросюжетной темой совещания обозреватели называют проблему сбора и переработки бытового мусора. Глава государства настаивает на том, чтобы в ближайшие 2-3 года эта проблема была решена, хотя и не исключает, что "придется эту высоту брать штурмом". Во-первых, уточнил он поставленную задачу, "это рентабельно, а во-вторых, мы экологию укрепляем, очищаем страну". Кроме того, появляются и новые "рабочие места, и сырье для промышленности". С упреком в голосе президент обратил внимание, что богатая Швейцария по 80-90 процентов перерабатывает отдельных видов отходов: "А мы к 50 процентам подойти не можем".

Заострил он внимание и на необходимости упрощения условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов для белорусов. В республике, констатировал ее руководитель, хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. Их ценность особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

Отреагировал, между прочим, Лукашенко и на появившуюся в прессе информацию, что накануне его посещения Полоцка здесь оперативно занялись городским благоустройством, сообщает БЕЛТА. "Есть оригиналы, которые переживают, что пришлось подмести улицы, покрасить скамейки". Он с улыбкой заверил, что все, что сделано, останется местным жителям. "Я увидел чистый и аккуратный город, с собой его не увезу". Все остается людям, резюмировал президент, обращаясь, в том числе, и к своим оппонентам.

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