Медведев принял участие во флешмобе в честь Дня России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев принял участие во флешмобе #этомояРоссия, опубликовав в соцсетях фотографии трех регионов страны. Акция приурочена к Дню России, который отмечается сегодня.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", фотографии регионов глава партии сделал лично. При этом снимки он сопроводил поздравлениями россиян с праздником.

В "ЕР" напомнили, что Дмитрий Медведев много лет увлекается фотографией. В его архиве сотни уникальных снимков. В марте 2010 года его фотоработы были представлены на московской выставке фотографии под открытым небом "Мир глазами россиян".

Во флешмобе, кроме Медведева, приняли участие жители разных регионов страны: они выкладывают на своих страницах в соцсетях фото и видео о своей малой Родине, значимых исторических событиях, личностях, произведениях литературы и искусства. Фото они сопровождают сообщениями о том, что для них значит Россия.