Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 21 июня

Новости

В Крыму призвали смело бронировать отдых на полуострове 11:25
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 июня 11:16
В поселке на Колыме объявили режим ЧС из-за разрушающегося дома 11:04
Аэропорт Симферополь украсят огромным портретом Айвазовского 11:02
Власти Армении решили продлить режим ЧП до 13 июля 11:01
В Элисте студенты исполнили Гимн России 10:57
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 миллионов 10:50
Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину с Днем России 10:36
В Астраханском кремле подняли флаг России 10:36
На Дону к Дню России рабочие вертолетного завода провели донорскую акцию 10:26
Барнаул украсили тысячей флагов в День России 10:24
Французский журналист напророчил США при Дональде Трампе хаос и распад 10:21
На Урал привезли 13 тонн сладкого узбекского перца 10:04
В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час 09:57
Московские врачи отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом 09:54
Иран поздравил с Днем России и заявил о желании развивать сотрудничество 09:49
Как украсили Москву ко Дню России 09:43
Московские врачи вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек 09:39
Володин поздравил граждан с Днем России 09:22
Крещение шрапнелью: в 1915 году российские зенитки прошли проверку боем 09:22
В День России на концерте на Красной площади смогут быть только волонтеры 09:20
"Севилья" обыграла "Бетис" в возобновившемся чемпионате Испании 09:13
Видео: В День России приморский силач протащил 18-тонный грузовик 08:51
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов 08:48
В День России москвичей ждут облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 21 июня

Текст: Иван Черноусов
Минкомсвязь опубликовала предварительное расписание вывозных рейсов в период с 12 июня по 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сегодня, 12 июня в 18:05 (здесь и далее местное время) состоится рейс по маршруту Париж - Москва. 13 июня запланировано 4 рейса: Гоа - Москва - Ростов-на-Дону в 14:30, Бангкок - Москва - Ростов-на-дону в 10:00, Лондон - Москва в 18:15 и Ош (Киргизия) - Москва в 17:05.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
С 12 по 19 июня спецрейсы вернут на родину россиян из нескольких стран

В воскресенье, 14 июня планируются рейсы из Денпасара в 9:15. Первый из них полетит по маршруту Денпасар - Москва - Санкт-Петербург, а второй - Денпасар - Москва - Ростов-на-Дону. Также два самолета полетят из Вьетнама: Хошимин - Москва - Санкт-Петербург и Хошимин - Москва - Ростов-на-Дону (оба в 8:55). Запланирован рейс Бишкек - Москва - он вылетит в 9:00. А рейс из столицы Армении - Еревана в Ростов-на-Дону полетит в 14:00.

В понедельник, 15 июня состоится авиаперелет по маршруту Ереван - Москва - Казань в 13:45, Ереван - Москва - Махачкала - также в 13:45. Кроме того, людей вывезут из Антальи в Москву, а затем Казань в 15:20 и по маршруту Анталья - Москва - Махачкала тоже в 15:20.

Во вторник, 16 июня запланировано три аваиаперелета. Из Дели в Москву в 5:00, из Тегерана в Москву (номер рейса и время пока уточняются) и из Бангкока в Новосибирск - номер рейса и время также пока уточняется.

Фото: Сергей Новиков/РГ
Границы Кубы останутся закрытыми для туристов до августа

В среду, 17 июня планируется два рейса: из Бишкека в Казань в 8 утра и из Нью-Йорка в Москву (номер рейса и время уточняется).

В четверг, 18 июня запланирован рейс Коломбо - Москва (номер рейса и время уточняется). На 19 июня планируется три рейса: первый из Бишкека в Якутск в 12:00, второй из Парижа в Москву в 11:30, третий из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург, а затем в Москву (номер рейса и время уточняется).

В следующую субботу (20 июня) состоится рейс Ош - Москва в 12:30, а в воскресенье (21 июня) запланирован авиаперелет Бишкек - Москва в 16:05. Зарегистрироваться на каждый из рейсов можно на портале "Госуслуги".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки