Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 21 июня

Минкомсвязь опубликовала предварительное расписание вывозных рейсов в период с 12 июня по 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

Сегодня, 12 июня в 18:05 (здесь и далее местное время) состоится рейс по маршруту Париж - Москва. 13 июня запланировано 4 рейса: Гоа - Москва - Ростов-на-Дону в 14:30, Бангкок - Москва - Ростов-на-дону в 10:00, Лондон - Москва в 18:15 и Ош (Киргизия) - Москва в 17:05.

В воскресенье, 14 июня планируются рейсы из Денпасара в 9:15. Первый из них полетит по маршруту Денпасар - Москва - Санкт-Петербург, а второй - Денпасар - Москва - Ростов-на-Дону. Также два самолета полетят из Вьетнама: Хошимин - Москва - Санкт-Петербург и Хошимин - Москва - Ростов-на-Дону (оба в 8:55). Запланирован рейс Бишкек - Москва - он вылетит в 9:00. А рейс из столицы Армении - Еревана в Ростов-на-Дону полетит в 14:00.

В понедельник, 15 июня состоится авиаперелет по маршруту Ереван - Москва - Казань в 13:45, Ереван - Москва - Махачкала - также в 13:45. Кроме того, людей вывезут из Антальи в Москву, а затем Казань в 15:20 и по маршруту Анталья - Москва - Махачкала тоже в 15:20.

Во вторник, 16 июня запланировано три аваиаперелета. Из Дели в Москву в 5:00, из Тегерана в Москву (номер рейса и время пока уточняются) и из Бангкока в Новосибирск - номер рейса и время также пока уточняется.

В среду, 17 июня планируется два рейса: из Бишкека в Казань в 8 утра и из Нью-Йорка в Москву (номер рейса и время уточняется).

В четверг, 18 июня запланирован рейс Коломбо - Москва (номер рейса и время уточняется). На 19 июня планируется три рейса: первый из Бишкека в Якутск в 12:00, второй из Парижа в Москву в 11:30, третий из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург, а затем в Москву (номер рейса и время уточняется).

В следующую субботу (20 июня) состоится рейс Ош - Москва в 12:30, а в воскресенье (21 июня) запланирован авиаперелет Бишкек - Москва в 16:05. Зарегистрироваться на каждый из рейсов можно на портале "Госуслуги".