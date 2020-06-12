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12.06.2020 16:24
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Ряд регионов не выполняет планы по экспорту продукции АПК

Текст: Иван Черноусов
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание, в котором приняли участие руководители АПК Московской, Брянской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской и Воронежской областей.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На нем были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением вышеперечисленными регионами РФ целевых показателей федерального проекта "Экспорт Продукции АПК". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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Представители регионов доложили о мерах по развитию экспорта и достижению ориентиров федерального проекта. Министр отметил положительную динамику по данному направлению в Московской области, но заметил, что ряд регионов "системно не выполняет плановые показатели". Такими регионами были признаны Брянская область, из которой за 5 месяцев этого года экспортировано продукции АПК на $46,8 млн, Волгоградская - на $34,7 млн, Саратовская - почти на $98 млн, Нижегородская - на $98,8 млн, Воронежская область - более чем на $202 млн. Напомним, что в соответствии с федеральным проектом объем экспорта в 2020 году должен составить 25 млрд долларов.

Кроме того, Дмитрий Патрушев обратил внимание на необходимость диверсификации экспорта продукции АПК в Нижегородской области и заключения соглашений о повышении конкурентоспособности в Брянской и Волгоградской областях. По итогам совещания регионам поручено направить в Минсельхоз России детализированные планы по достижению экспортных показателей в 2020 году, а также создать рабочие группы, ответственные за конечные результаты деятельности по данному направлению.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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