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12.06.2020 19:21
Рубрика: Общество

Мурашко: Жара не снижает активность коронавируса

Жаркая погода не влияет на активность коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, ссылаясь на зарубежный опыт.

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"Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции",- заявил министр в эфире канала "Россия 24".

Ранее об этом говорила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, коронавирусом можно заболеть независимо от того, насколько солнечно или жарко на улице. "Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания COVID-19", - подчеркивала доктор.

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