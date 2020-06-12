Мурашко: Жара не снижает активность коронавируса

Жаркая погода не влияет на активность коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, ссылаясь на зарубежный опыт.

"Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции",- заявил министр в эфире канала "Россия 24".

Ранее об этом говорила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, коронавирусом можно заболеть независимо от того, насколько солнечно или жарко на улице. "Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания COVID-19", - подчеркивала доктор.