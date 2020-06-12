НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей

Украина получила статус партнера по расширенным возможностям Североатлантического альянса, написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина наконец-то получает заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО", - сообщил украинский дипломат. По его словам, Брюссель и Киев "делают друг друга сильнее вместе".

Позднее эту информацию подтвердили и в НАТО. "Украина получит более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией", - информировал официальный представитель военно-политического блока Оаны Лунгеску. Вместе с тем, он особо подчеркнул, что это статус "не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО".