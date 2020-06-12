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12.06.2020 16:33
Рубрика: Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому. Для этого он выделил простые, но действенные правила.

Фото: iStock
Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Как пишет Expressen, чтобы добиться результатов, достаточно всего одной недели. По словам эксперта, важно пережить первые дни, хотя этот период будет тяжелым.

Фредерик Паулун отмечает, что самый простой способ - это убрать из рациона такие продукты, как хлопья для завтрака, сладкие напитки, выпечка и сладости. Не исключено, что сладкоежкам придется придерживаться еще более жесткой стратегии, то есть полностью отказаться от сладкого и позволять себе только медленные углеводы.

Фредерик Паулун говорит, что поначалу, возможно, даже придется убрать из рациона свежие фрукты и ягоды. Но через несколько недель их можно будет есть снова.

Диетолог дает несколько советов, которые помогут пережить этот самый тяжелый период. Нужно поддерживать физическую активность, избегать стресса, баловать себя приятными занятиями, хорошо спать, больше пить, регулярно питаться, при этом отказаться от полуфабрикатов и употреблять в пищу орехи, семена и белок.

Общество Здоровье

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